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На Рівненщині чоловік проігнорував повістку — що вирішив суд

23 листопада 2024 21:33
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
На Рівненщині чоловік відмовився від повістки і отримав чотири роки ув'язнення.
Засідання суду. Ілюстративне фото: Pixabay
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Рівненській області військовозобов'язаний чоловік без поважної причини відмовився від отримання повістки. Суд призначив йому покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі.

Інформація про справу міститься в Опендатабот.

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Обставини справи

Суду стало відомо, що на Рівненщині військовозобов'язаний мав з'явитися на збірний пункт згідно з повісткою. Проте він не виконав своїх обов'язків, як громадянина України та проігнорував повістку.

Підсудний своєї провини не визнав. Він зазначив, що проігнорував повістку, оскільки має проблеми зі здоров'ям. Він підкреслив, що боявся у разі перебування на військовій службі ще більше нашкодити собі.

Було зазначено, що свої дії порушник здійснив без поважних причин.

Що вирішив суд

Враховуючи всі обставини справи, суд засудив обвинувачуваного до чотирьох років позбавлення волі. При цьому було зазначено, що початок відбуття строку рахується з моменту затримання військовозобов'язаного.

Засуджений ще може подати апеляцію протягом 30 днів, після чого вирок почне діяти.

Нагадаємо, у Харкові засудили двірницю, яка поцупила гроші зі знайденого гаманця, бо їй через затримку грошей не було за що купити їжу.

А на Закарпатті винесли вирок місцевому депутату, який влаштував теракт у сільській раді.

суд Рівненська область мобілізація військовозобов'язані судові рішення

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