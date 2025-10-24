Видео
На рэпера P. Diddy совершили покушение в тюрьме — что известно

Дата публикации 24 октября 2025 14:55
обновлено: 14:55
В тюрьме на P. Diddy напал заключенный с ножом - детали
P. Diddy. Фото: Reuters

Известного американского рэпера и продюсера Шона Комбса, более известного как P. Diddy, пытались убить прямо в тюрьме Бруклина. По словам очевидцев, нападавший с самодельным ножом проник в его камеру посреди ночи.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Читайте также:

Нападение на P. Diddy в следственном изоляторе

По информации журналистов, неизвестный заключенный ворвался в камеру музыканта и пытался приставить нож к его горлу. Рэпер проснулся в последний момент и избежал смертельного ранения. Детали инцидента остаются неясными, однако охрана успела вмешаться.

"Он проснулся с ножом возле горла. Я не знаю, отбился ли он от него, или пришли охранники, я просто знаю, что это произошло", - сказал друг артиста Чарлуччи Финни.

Финни предположил, что нападение было скорее предупреждением, чем попыткой убийства, и заметил, что кто-то пытался запугать рэпера. Сейчас P. Diddy содержится в изоляторе Бруклина, а его адвокаты настаивают на переводе в более безопасное учреждение. Они предлагают разместить артиста в тюрьме FCI Fort Dix, где он мог бы пройти лечение от наркотической зависимости и находиться ближе к семье.

Напомним, что американского рэпера и продюсера Шона Комбса, известного как P. Diddy, приговорили к четырем годам и двум месяцам заключения, а также обязали уплатить штраф в размере 500 тысяч долларов.

Ранее мы также информировали, что президент США Дональд Трамп заявил о возможности помилования P. Diddy, который остается фигурантом нескольких судебных процессов.

тюрьма рэпер P.Diddi P. Diddy музыканты
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
