У в’язниці на P. Diddy напав ув’язнений із ножем — деталі

P. Diddy. Фото: Reuters

Відомого американського репера та продюсера Шона Комбса, більш відомого як P. Diddy, намагалися вбити просто у в’язниці Брукліна. За словами очевидців, нападник із саморобним ножем проник до його камери посеред ночі.

Про це повідомило видання Daily Mail.

Реклама

Читайте також:

Напад на P. Diddy у слідчому ізоляторі

За інформацією журналістів, невідомий ув’язнений увірвався до камери музиканта й намагався приставити ніж до його горла. Репер прокинувся в останню мить і уникнув смертельного поранення. Деталі інциденту залишаються неясними, однак охорона встигла втрутитися.

"Він прокинувся з ножем біля горла. Я не знаю, чи він відбився від нього, чи прийшли охоронці, я просто знаю, що це сталося", — сказав друг артиста Чарлуччі Фінні.

Фінні припустив, що напад був радше попередженням, ніж спробою вбивства, і зауважив, що хтось намагався залякати репера. Зараз P. Diddy утримується в ізоляторі Брукліна, а його адвокати наполягають на переведенні до більш безпечної установи. Вони пропонують розмістити артиста у в’язниці FCI Fort Dix, де він міг би пройти лікування від наркотичної залежності та перебувати ближче до родини.

Нагадаємо, що американського репера та продюсера Шона Комбса, відомого як P. Diddy, засудили до чотирьох років і двох місяців ув’язнення, а також зобов’язали сплатити штраф у розмірі 500 тисяч доларів.

Раніше ми також інформували, що президент США Дональд Трамп заявив про можливість помилування P. Diddy, який залишається фігурантом кількох судових процесів.