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На Прикарпатье судили водителя, предлагавшего взятку полиции

2 декабря 2024 08:02
Виктория Козырь - редактор
В Калуше пьяный водитель предлагал 300 долларов полиции, его судили
Патрульная полиция Иллюстративное фото: УНИАН
Виктория Козырь - редактор

В Ивано-Франковской области судили водителя, предлагавшего взятку полицейскому. Он положил 300 долларов в служебный автомобиль.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В октябре этого года патрульная полиция остановила автомобиль Citroen. Во время общения с водителем стражи порядка выявили выраженные признаки алкогольного опьянения, поэтому ему порекомендовали провериться с помощью "Драгера" или в больнице.

Водитель отказался и предложил взятку, чтобы избежать ответственности. Полицейский сообщил ему о наказании за такое предложение, но тот все равно положил 300 долларов на переднюю панель служебного автомобиля.

Инспектор сообщил о попытке взятки на линию 102 и вызвал следственно-оперативную группу.

Решение суда

Во время суда нарушителю назначили наказание в виде штрафа 17 тысяч гривен. Также он должен оплатить 4775 гривен судебных издержек.

Напомним, в Закарпатье ГБР разоблачило правоохранителя, который помогал уклонистам сбежать за границу.

Также мы писали, что во Львовской области на таможенном посту водитель микроавтобуса пытался подкупить работников таможни.

суд полиция автомобиль водители судебные решения

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