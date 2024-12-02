В Калуше пьяный водитель предлагал 300 долларов полиции, его судили

Патрульная полиция Иллюстративное фото: УНИАН

В Ивано-Франковской области судили водителя, предлагавшего взятку полицейскому. Он положил 300 долларов в служебный автомобиль.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

В октябре этого года патрульная полиция остановила автомобиль Citroen. Во время общения с водителем стражи порядка выявили выраженные признаки алкогольного опьянения, поэтому ему порекомендовали провериться с помощью "Драгера" или в больнице.

Водитель отказался и предложил взятку, чтобы избежать ответственности. Полицейский сообщил ему о наказании за такое предложение, но тот все равно положил 300 долларов на переднюю панель служебного автомобиля.

Инспектор сообщил о попытке взятки на линию 102 и вызвал следственно-оперативную группу.

Решение суда

Во время суда нарушителю назначили наказание в виде штрафа 17 тысяч гривен. Также он должен оплатить 4775 гривен судебных издержек.

Напомним, в Закарпатье ГБР разоблачило правоохранителя, который помогал уклонистам сбежать за границу.

Также мы писали, что во Львовской области на таможенном посту водитель микроавтобуса пытался подкупить работников таможни.