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На Прикарпатті судили водія, який пропонував хабар поліції

2 грудня 2024 08:02
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Калуші п'яний водій пропонував 300 доларів поліції, його судили
Патрульна поліція. Ілюстративне фото: УНІАН
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

В Івано-Франківській області судили водія, який пропонував хабар поліцейському. Він поклав 300 доларів у службовий автомобіль.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У жовтні цього року патрульна поліція зупинила автомобіль Citroen. Під час спілкування з водієм правоохоронці виявили виражені ознаки алкогольного сп`яніння, тому йому порекомендували перевіритися за допомогою "Драгера" або в лікарні.

Водій відмовився та запропонував хабар, аби уникнути відповідальності. Поліцейський повідомив йому про покарання за таку пропозицію, але той все одно поклав 300 доларів на передню панель службового автомобіля.

Інспектор повідомив про спробу хабаря на лінію 102 та викликав слідчо-оперативну групу.

Рішення суду

Під час суду порушнику призначили покарання у вигляді штрафу 17 тисяч гривень. Також він має сплатити 4775 гривень судових витрат.

Нагадаємо, на Закарпатті ДБР викрило правоохоронця, який допомагав ухилянтам тікати за кордон.

Також ми писали, що у Львівській області на митному посту водій мікроавтобуса намагався підкупити працівників митниці.

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