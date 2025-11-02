Судья из Тернопольщины устроила смертельное ДТП на Прикарпатье

Место ДТП. Фото: Офис генпрокурора

На Прикарпатье судья совершила смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии один человек погиб, а другой — получил ранения.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в Facebook в воскресенье, 2 ноября.

Смертельное ДТП с участием судьи

"При процессуальном руководстве Ивано-Франковской областной прокуратуры судье Подгаецкого районного суда Тернопольской области сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть пешехода и травмирование другого лица", — говорится в сообщении.

Автомобиль судьи. Фото: Офис генпрокурора

Следствие установило, что 31 октября в селе Фрага Ивано-Франковского района на автодороге "Мукачево — Львов" фигурантка, управляя автомобилем Lexus UX 250h, не сбавила скорость при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу. В результате она совершила наезд на двух человек.

Пешеходный переход. Фото: Офис генпрокурора

Из-за аварии один пострадавший погиб на месте, а другой — получил повреждения.

В Высший совет правосудия направили представление о предоставлении согласия на содержание под стражей подозреваемой судьи, а также ходатайство о временном ее отстранении от правосудия.

Место ДТП. Фото: Офис генпрокурора

Последствия ДТП. Фото: Офис генпрокурора

Известно, что 2 ноября запланировано рассмотрение указанных документов на заседании ВСП.

Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

