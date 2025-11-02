Видео
Видео

На Прикарпатье судья совершила смертельное ДТП — фото аварии

Ua ru
Дата публикации 2 ноября 2025 13:13
обновлено: 13:29
Судья из Тернопольщины устроила смертельное ДТП на Прикарпатье
Место ДТП. Фото: Офис генпрокурора

На Прикарпатье судья совершила смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии один человек погиб, а другой — получил ранения.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в Facebook в воскресенье, 2 ноября.

Смертельное ДТП с участием судьи

"При процессуальном руководстве Ивано-Франковской областной прокуратуры судье Подгаецкого районного суда Тернопольской области сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть пешехода и травмирование другого лица", — говорится в сообщении.

ДТП на Прикарпатті
Автомобиль судьи. Фото: Офис генпрокурора

Следствие установило, что 31 октября в селе Фрага Ивано-Франковского района на автодороге "Мукачево — Львов" фигурантка, управляя автомобилем Lexus UX 250h, не сбавила скорость при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу. В результате она совершила наезд на двух человек.

ДТП у селі Фрага
Пешеходный переход. Фото: Офис генпрокурора

Из-за аварии один пострадавший погиб на месте, а другой — получил повреждения.

В Высший совет правосудия направили представление о предоставлении согласия на содержание под стражей подозреваемой судьи, а также ходатайство о временном ее отстранении от правосудия.

Суддя вчинила ДТП на Прикарпатті
Место ДТП. Фото: Офис генпрокурора
ДТП на Прикарпатті 31 жовтня
Последствия ДТП. Фото: Офис генпрокурора

Известно, что 2 ноября запланировано рассмотрение указанных документов на заседании ВСП.

null
Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, в Одесской области пьяный водитель не справился с управлением и перевернул авто, в котором были пять человек.

Ранее житель Львовщины совершил ДТП в Ивано-Франковской области. В результате аварии пострадал человек. Суд назначил ему наказание.

