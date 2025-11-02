Відео
Головна Новини дня На Прикарпатті суддя вчинила смертельну ДТП — фото аварії

На Прикарпатті суддя вчинила смертельну ДТП — фото аварії

Ua ru
Дата публікації: 2 листопада 2025 13:13
Оновлено: 13:29
Суддя з Тернопільщини спричинила смертельну ДТП на Прикарпатті
Місце ДТП. Фото: Офіс генпрокурора

На Прикарпатті суддя вчинила смертельну дорожньо-транспортну пригоду. Внаслідок аварії одна людина загинула, а інша — отримала поранення.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора у Facebook у неділю, 2 листопада.

Читайте також:

Смертельна ДТП за участі судді

"За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури судді Підгаєцького районного суду Тернопільської області повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть пішохода та травмування іншої особи", — йдеться у повідомленні.

ДТП на Прикарпатті
Автомобіль судді. Фото: Офіс генпрокурора

Слідство встановило, що 31 жовтня у селі Фрага Івано-Франківського району на автодорозі "Мукачево — Львів" фігурантка, керуючи автомобілем Lexus UX 250h, не зменшила швидкість під час наближення до нерегульованого пішохідного переходу. Внаслідок цього вона здійснила наїзд на двох людей. 

ДТП у селі Фрага
Пішохідний перехід. Фото: Офіс генпрокурора

Через аварію один потерпілий загинув на місці, а інший — отримав ушкодження.

До Вищої ради правосуддя скерували подання про надання згоди на утримання під вартою підозрюваної судді, а також клопотання про тимчасове її відсторонення від здійснення правосуддя.

Суддя вчинила ДТП на Прикарпатті
Місце ДТП. Фото: Офіс генпрокурора
ДТП на Прикарпатті 31 жовтня
Наслідки ДТП. Фото: Офіс генпрокурора

Відомо, що 2 листопада заплановано розгляд зазначених документів на засіданні ВРП.

null
Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одеській області пʼяний водій не впорався з керуванням та перекинув авто, в якому були пʼятеро людей. 

Раніше житель Львівщини вчинив ДТП в Івано-Франківській області. Внаслідок аварії постраждала людина. Суд призначив йому покарання.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
