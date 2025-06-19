На Полтавщине до 24 июня запретили проводить массовые мероприятия

На Полтавщине запретили массовые мероприятия — какая причина
В Полтавской области до 24 июня запретили проводить массовые мероприятия. Такое решение принял Совет обороны области из-за повышенной угрозы российских ударов.
Об этом сообщил чиновник Полтавского горсовета Максим Малько в Facebook.
Запрет на массовые мероприятия
По словам Малько, 14 июня Совет обороны Полтавской области ввел в действие запрет на проведение массовых мероприятий в период с 18 по 24 июня.
"Такое решение принято в связи с повышенной вероятностью воздушных ударов по объектам города Полтава и района", — отметил он.
Чиновник призвал с пониманием отнестись к ситуации и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
Однако на официальных сайтах областной и городской власти отсутствует информация. В то же время местные СМИ пишут, что запрет касается:
- торжественных событий в учреждениях культуры, концертов;
- спортивных соревнований и активностей на открытом воздухе;
- любых других публичных собраний, предусматривающих массовое скопление людей.
Напомним, 17 июня Россия массированно обстреляла Киев ракетами и дронами, попав в девятиэтажку в Соломенском районе. В результате обстрела Киева погибли 27 человек, большое количество пострадало.
Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук объяснил, что такие атаки не являются "ответом" на какие-то действия ВСУ, а враг выбирает цели заранее.
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