На Полтавщине до 24 июня запретили проводить массовые мероприятия

Люди на улице Полтавы. Иллюстративное фото: pvp.poltava

В Полтавской области до 24 июня запретили проводить массовые мероприятия. Такое решение принял Совет обороны области из-за повышенной угрозы российских ударов.

Об этом сообщил чиновник Полтавского горсовета Максим Малько в Facebook.

Реклама

Читайте также:

Запрет на массовые мероприятия

По словам Малько, 14 июня Совет обороны Полтавской области ввел в действие запрет на проведение массовых мероприятий в период с 18 по 24 июня.

"Такое решение принято в связи с повышенной вероятностью воздушных ударов по объектам города Полтава и района", — отметил он.

Чиновник призвал с пониманием отнестись к ситуации и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Скриншот поста Малько

Однако на официальных сайтах областной и городской власти отсутствует информация. В то же время местные СМИ пишут, что запрет касается:

торжественных событий в учреждениях культуры, концертов;

спортивных соревнований и активностей на открытом воздухе;

любых других публичных собраний, предусматривающих массовое скопление людей.

Напомним, 17 июня Россия массированно обстреляла Киев ракетами и дронами, попав в девятиэтажку в Соломенском районе. В результате обстрела Киева погибли 27 человек, большое количество пострадало.

Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук объяснил, что такие атаки не являются "ответом" на какие-то действия ВСУ, а враг выбирает цели заранее.