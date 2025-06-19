Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Рецепти АрхівВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціУкраїнаКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeІндустріїНовини дняМетеоТехнологіїАвтоСвятаСпортВійськова економікаНерухомістьЕкономікаФінансиПсихологіяІнвестиціїАрміяМедцентрДімКіноМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Новини дня arrow На Полтавщині заборонили масові заходи — яка причина arrow

На Полтавщині заборонили масові заходи — яка причина

19 червня 2025 14:55
Євгенія Брюховецька - редактор
На Полтавщині до 24 червня заборонили проводити масові заходи
Люди на вулиці Полтави. Ілюстративне фото: pvp.poltava
Євгенія Брюховецька - редактор

У Полтавській області до 24 червня заборонили проводити масові заходи. Таке рішення ухвалила Рада оборони області через підвищену загрозу російських ударів.

Про це повідомив посадовець Полтавської міськради Максим Малько у Facebook.

Реклама
Читайте також:

Заборона на масові заходи

За словами Малька, 14 червня Рада оборони Полтавської області ввела в дію заборону на проведення масових заходів у період з 18 до 24 червня.

"Таке рішення прийнято у зв'язку з підвищеною ймовірністю повітряних ударів по об'єктах місту Полтава та району", — зазначив він.

Посадовець закликав з розумінням поставитися до ситуації та не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

null
Скриншот допису Малька

Однак на офіційних сайтах обласної та міської влади відсутня інформація. Водночас місцеві ЗМІ пишуть, що заборона стосується:

  • урочистих подій у закладах культури, концертів;
  • спортивних змагань та активностей на відкритому повітрі;
  • будь-яких інших публічних зібрань, що передбачають масове скупчення людей.

Нагадаємо, 17 червня Росія масовано обстріляла Київ ракетами та дронами, влучивши у дев'ятиповерхівку у Солом'янському районі. Внаслідок обстрілу Києва загинули 27 людей, велика кількість постраждала.

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук пояснив, що такі атаки не є "відповіддю" на якісь дії ЗСУ, а ворог обирає цілі завчасно.

концерт обстріли Полтава Полтавська область війна в Україні заходи
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації