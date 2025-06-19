На Полтавщині до 24 червня заборонили проводити масові заходи

На Полтавщині заборонили масові заходи — яка причина
У Полтавській області до 24 червня заборонили проводити масові заходи. Таке рішення ухвалила Рада оборони області через підвищену загрозу російських ударів.
Про це повідомив посадовець Полтавської міськради Максим Малько у Facebook.
Заборона на масові заходи
За словами Малька, 14 червня Рада оборони Полтавської області ввела в дію заборону на проведення масових заходів у період з 18 до 24 червня.
"Таке рішення прийнято у зв'язку з підвищеною ймовірністю повітряних ударів по об'єктах місту Полтава та району", — зазначив він.
Посадовець закликав з розумінням поставитися до ситуації та не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
Однак на офіційних сайтах обласної та міської влади відсутня інформація. Водночас місцеві ЗМІ пишуть, що заборона стосується:
- урочистих подій у закладах культури, концертів;
- спортивних змагань та активностей на відкритому повітрі;
- будь-яких інших публічних зібрань, що передбачають масове скупчення людей.
Нагадаємо, 17 червня Росія масовано обстріляла Київ ракетами та дронами, влучивши у дев'ятиповерхівку у Солом'янському районі. Внаслідок обстрілу Києва загинули 27 людей, велика кількість постраждала.
Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук пояснив, що такі атаки не є "відповіддю" на якісь дії ЗСУ, а ворог обирає цілі завчасно.
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