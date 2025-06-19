На Полтавщині до 24 червня заборонили проводити масові заходи

Люди на вулиці Полтави. Ілюстративне фото: pvp.poltava

У Полтавській області до 24 червня заборонили проводити масові заходи. Таке рішення ухвалила Рада оборони області через підвищену загрозу російських ударів.

Про це повідомив посадовець Полтавської міськради Максим Малько у Facebook.

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Заборона на масові заходи

За словами Малька, 14 червня Рада оборони Полтавської області ввела в дію заборону на проведення масових заходів у період з 18 до 24 червня.

"Таке рішення прийнято у зв'язку з підвищеною ймовірністю повітряних ударів по об'єктах місту Полтава та району", — зазначив він.

Посадовець закликав з розумінням поставитися до ситуації та не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Скриншот допису Малька

Однак на офіційних сайтах обласної та міської влади відсутня інформація. Водночас місцеві ЗМІ пишуть, що заборона стосується:

урочистих подій у закладах культури, концертів;

спортивних змагань та активностей на відкритому повітрі;

будь-яких інших публічних зібрань, що передбачають масове скупчення людей.

Нагадаємо, 17 червня Росія масовано обстріляла Київ ракетами та дронами, влучивши у дев'ятиповерхівку у Солом'янському районі. Внаслідок обстрілу Києва загинули 27 людей, велика кількість постраждала.

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук пояснив, що такі атаки не є "відповіддю" на якісь дії ЗСУ, а ворог обирає цілі завчасно.