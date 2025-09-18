Удар по АЗС на Полтавщине 18 сентября - что говорят пострадавшие

Дрон попал в грузовик. Фото: Новини.LIVE

На Полтавщине в результате атаки дрона-камикадзе "шахед" пострадала семья из Харькова, которая потеряла свой бизнес. Удар пришелся по автозаправочной станции, где в этот момент находился их грузовик.

Об этом рассказала жена пострадавшего Светлана в комментарии Новини.LIVE.

Дрон разрушил грузовик харьковчан

По ее словам, именно эта машина была основой их семейного бизнеса. После взрыва от транспорта остались лишь обломки.

Ее муж получил осколочные ранения и сотрясение мозга.

"Слава богу, он жив. Это самое главное", — добавила женщина.

Пострадавшие от взрыва авто. Фото: Новини.LIVE

По словам Светланы, в один миг их семья потеряла то, что строила годами.

"Уничтожили наш бизнес", — с горечью отметила она.

Заправочная станция также разрушена в результате удара.

Последствия удара по заправочной станции. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что ранее журналисты показали подробнее, как выглядит АЗС на Полтавщине после обстрела, который произошел сегодня, 18 сентября.

Кроме этого, в ночь на 18 сентября оккупанты атаковали железнодорожную инфраструктуру в Миргородском районе Полтавской области. Из-за этого на месте удара возникли пожары, но их оперативно локализовали спасатели ГСЧС.