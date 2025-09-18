Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня На Полтавщині "шахед" знищив вантажівку родини харків'ян — відео

На Полтавщині "шахед" знищив вантажівку родини харків'ян — відео

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 23:14
Удар по АЗС на Полтавщині 18 вересня - що кажуть постраждалі
Дрон влучив у вантажівку. Фото: Новини.LIVE

На Полтавщині внаслідок атаки дрона-камікадзе "шахед" постраждала родина з Харкова, яка втратила свій бізнес. Удар припав по автозаправній станції, де в цей момент перебувала їхня вантажівка.

Про це розповіла дружина потерпілого Світлана у коментарі Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Дрон зруйнував вантажівку харків’ян

За її словами, саме ця машина була основою їхнього сімейного бізнесу. Після вибуху від транспорту залишилися лише уламки.

Її чоловік отримав осколкові поранення та струс мозку. 

"Слава богу, він жив. Це найголовніше", — додала жінка.

На Полтавщині "шахед" знищив вантажівку родини харків'ян — відео - фото 1
Постраждалі від вибуху авто. Фото: Новини.LIVE

За словами Світлани, в одну мить їхня сім’я втратила те, що будувала роками.

"Знищили наш бізнес", — з гіркотою зазначила вона.

Заправна станція також зруйнована внаслідок удару.

На Полтавщині "шахед" знищив вантажівку родини харків'ян — відео - фото 2
Наслідки удару по заправній станції. Фото: Новини.LIVE
На Полтавщині "шахед" знищив вантажівку родини харків'ян — відео - фото 3
Наслідки удару по заправній станції. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що раніше журналісти показали детальніше, який вигляд має АЗС на Полтавщині після обстрілу, що стався сьогодні, 18 вересня.

Крім цього, у ніч проти 18 вересня окупанти атакували залізничну інфраструктуру у Миргородському районі на Полтавщині. Через це на місці удару виникли пожежі, але їх оперативно локалізували рятувальники ДСНС.

авто обстріли Полтава дрони атака
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації