Удар по АЗС на Полтавщині 18 вересня - що кажуть постраждалі

Дрон влучив у вантажівку. Фото: Новини.LIVE

На Полтавщині внаслідок атаки дрона-камікадзе "шахед" постраждала родина з Харкова, яка втратила свій бізнес. Удар припав по автозаправній станції, де в цей момент перебувала їхня вантажівка.

Про це розповіла дружина потерпілого Світлана у коментарі Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Дрон зруйнував вантажівку харків’ян

За її словами, саме ця машина була основою їхнього сімейного бізнесу. Після вибуху від транспорту залишилися лише уламки.

Її чоловік отримав осколкові поранення та струс мозку.

"Слава богу, він жив. Це найголовніше", — додала жінка.

Постраждалі від вибуху авто. Фото: Новини.LIVE

За словами Світлани, в одну мить їхня сім’я втратила те, що будувала роками.

"Знищили наш бізнес", — з гіркотою зазначила вона.

Заправна станція також зруйнована внаслідок удару.

Наслідки удару по заправній станції. Фото: Новини.LIVE

Наслідки удару по заправній станції. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що раніше журналісти показали детальніше, який вигляд має АЗС на Полтавщині після обстрілу, що стався сьогодні, 18 вересня.

Крім цього, у ніч проти 18 вересня окупанти атакували залізничну інфраструктуру у Миргородському районі на Полтавщині. Через це на місці удару виникли пожежі, але їх оперативно локалізували рятувальники ДСНС.