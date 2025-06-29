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Главная Новости дня На Полтавщине спасатели достали из-под завалов щенков — фото

На Полтавщине спасатели достали из-под завалов щенков — фото

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2025 11:49
На Полтавщине спасатели достали из-под завалов двух щенков после российского удара
Щенки оказались под завалами после российского обстрела. Фото: ГСЧС Полтавской области
Ключові моменти Атака на Полтавскую область 29 июня

В Полтавской области спасатели достали из-под завалов двух щенков после российского удара. Сотрудники ГСЧС услышали звуки и поняли, что животные заблокированы и просят о помощи.

Об этом в воскресенье, 29 июня, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Полтавской области.

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Атака на Полтавскую область 29 июня

Ночью Россия нанесла комбинированный удар по Украине, в том числе и по Полтавщине. Под атаку врага попали промышленные предприятия и критическая инфраструктура.

Как сообщили в ГСЧС, спасатели во время разбора завалов услышали звуки и поняли, что кто-то зовет на помощь.

"Два напуганных носика оказались в ловушке под завалами. Спасатели, несмотря на риск обвала стены, смогли достать животных и передать их медикам. Собачки напуганы и истощены, но живы — и это главное", — говорится в сообщении.

На Полтавщині рятувальники дістали з-під завалів цуценят — фото - фото 1
Щенок оказался под завалами. Фото: ГСЧС Полтавщины
На Полтавщині рятувальники дістали з-під завалів цуценят — фото - фото 2
Спасатели оказывают помощь. Фото: ГСЧС Полтавщины

Щенкам ветеринары оказали необходимую помощь. Они в удовлетворительном состоянии. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Напомним, в ночь на 29 июня враг нанес удар по Кременчугскому району Полтавской области. В частности, там было атаковано предприятие и произошел пожар.

Как сообщалось ранее, этой ночью россияне массированно атаковали Украину дронами, а также запускали ракеты. Военные информировали, что ряд скоростных целей летели на Кременчуг. В городе были слышны взрывы.

ГСЧС обстрелы Полтавская область собака война в Украине
Яна Катасонова - редактор
Автор:
Яна Катасонова
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