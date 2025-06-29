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Головна Новини дня На Полтавщині рятувальники дістали з-під завалів цуценят — фото

На Полтавщині рятувальники дістали з-під завалів цуценят — фото

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2025 11:49
На Полтавщині рятувальники дістали з-під завалів двох цуценят після російського удару
Песики опинились під завалами після російського обстрілу. Фото: ДСНС Полтавської області
Ключові моменти Атака на Полтавську область 29 червня

У Полтавській області рятувальники дістали з-під завалів двох цуценят після російського удару. Співробітники ДСНС почули звуки і зрозуміли, що тварини заблоковані і просять про допомогу.

Про це у неділю, 29 червня, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Полтавської області.

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Атака на Полтавську область 29 червня

Вночі Росія нанесла комбінований удар по Україні, зокрема і по Полтавщині. Під атаку ворога потрапили промислові підприємства та критична інфраструктура.

Як повідомили у ДСНС, рятувальники під час розбору завалів почули звуки і зрозуміли, що хтось кличе на допомогу.

"Два налякані носики опинилися у пастці під завалами. Рятувальники, попри ризик обвалу стіни, змогли дістати тварин та передати їх медикам. Песики налякані та виснажені, але живі — і це головне", — йдеться у повідомленні.

На Полтавщині рятувальники дістали з-під завалів цуценят — фото - фото 1
Цуцик опинився під завалами. Фото: ДСНС Полтавщини
На Полтавщині рятувальники дістали з-під завалів цуценят — фото - фото 2
Рятувальники надають допомогу. Фото: ДСНС Полтавщини

Цуценятам ветеринари надали необхідну допомогу. Вони у задовільному стані. Зараз їх життю нічого не загрожує.

Нагадаємо, у ніч на 29 червня ворог завдав удару по Кременчуцькому району Полтавської області. Зокрема, там було атаковано підприємство та сталася пожежа.

Як повідомлялося раніше, цієї ночі росіяни масовано атакували Україну дронами, а також запускали ракети. Військові інформували, що низка швидкісних цілей летіли на Кременчук. У місті було чути вибухи.

ДСНС обстріли Полтавська область собака війна в Україні
Яна Катасонова - редактор
Автор:
Яна Катасонова
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