Издевательства над ребенком на Полтавщине — Лубинец отреагировал

Мальчик плачет. Фото: Freepik

В городе Зеньков Полтавской области четверо подростков издевались и били 10-летнего мальчика на территории недостроенного объекта. Омбудсмен Дмитрий Лубинец отреагировал на этот инцидент и поручил выяснить все обстоятельства дела.

Об этом Уполномоченный ВРУ по правам человека сообщил на своей странице в Telegram.

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24 марта Полтавская областная прокуратура сообщила о том, что в начале марта этого года в г. Зеньков, на территории недостроя четверо детей (10,11,12 и 14 лет), используя нецензурную лексику, угрожали физической расправой, а также избили своего 10-летнего знакомого.

Об инциденте 21 марта правоохранителям сообщила мать малолетнего. Сейчас в уголовном производстве назначены экспертизы. Все обстоятельства устанавливаются.

Позже омбудсмен Дмитрий Лубинец отреагировал на эту ситуацию. Он отметил, что все виновные будут нести ответственность

Лубинец напомнил, что недавно произошел досадный случай в городе Зеньков Полтавской области. Четверо детей в возрасте 10, 11, 12 и 14 лет удерживали и наносили телесные повреждения своему 10-летнему знакомому на территории недостроенного здания.

Учитывая это, омбудсмен немедленно поручил своему представителю в Полтавской области Владиславу Носенко выяснить все обстоятельства дела. Он провел встречи с родителями пострадавшего мальчика и организовал в Зеньковской ТГ рабочее совещание с участием руководства Полтавского РОА, городской власти, правоохранительных органов, службы по делам детей, отдела образования, психологов и администрации учебных заведений, где учатся дети.

По словам Лубинца, сейчас правоохранители открыли три уголовных производства по статьям "Пытки", "Изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия" и "Вымогательство". Потерпевшей стороне предоставляется вся необходимая психологическая и правовая помощь.

Скриншот сообщения Лубинца/Telegram

Напомним, что недавно суд выпустил из-под стражи подозреваемого в избиении 12-летней девочки в Белой Церкви.

Также ранее мы сообщали об инциденте в Калуше, где подростки издевались над своим одноклассником в туалете.