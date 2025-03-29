Знущання з дитини на Полтавщині — Лубінець відреагував

Хлопчик плаче. Фото: Freepik

У місті Зіньків Полтавської області четверо підлітків знущалися та били 10-річного хлопчика на території недобудованого об'єкта. Омбудсмен Дмитро Лубінець відреагував на цей інцидент та доручив з'ясувати усі обставини справи.

Про це Уповноважений ВРУ з прав людини повідомив на своїй сторінці у Telegram.

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24 березня Полтавська обласна прокуратура повідомила про те, що на початку березня цього року в м. Зіньків, на території недобудови четверо дітей (10,11,12 та 14 років), використовуючи нецензурну лексику, погрожували фізичною розправою, а також побили свого 10-річного знайомого.

Про інцидент 21 березня правоохоронців повідомила мати малолітнього. Наразі у кримінальному провадженні призначені експертизи. Усі обставини встановлюються.

Пізніше омбудсмен Дмитро Лубінець відреагував на цю ситуацію. він наголосив, що всі винні нестимуть відповідальність

Лубінець нагадав, що нещодавно відбувся прикрий випадок у місті Зіньків Полтавської області. Четверо дітей віком 10, 11, 12 і 14 років утримували та завдавали тілесних ушкоджень своєму 10-річному знайомому на території недобудованої споруди.

З огляду на це, омбудсмен негайно доручив своєму представнику в Полтавській області Владиславу Носенку з’ясувати всі обставини справи. Він провів зустрічі з батьками потерпілого хлопчика та організував у Зіньківській ТГ робочу нараду за участю керівництва Полтавської РВА, міської влади, правоохоронних органів, служби у справах дітей, відділу освіти, психологів та адміністрації навчальних закладів, де навчаються діти.

За словами Лубінця, наразі правоохоронці відкрили три кримінальні провадження за статтями "Катування", "Виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства" та "Вимагання". Потерпілій стороні надається вся необхідна психологічна та правова допомога.

Скриншот допису Лубінця/Telegram

Нагадаємо, що нещодавно суд випустив з-під варти підозрюваного в побитті 12-річної дівчинки у Білій Церкві.

Також раніше ми повідомляли про інцидент у Калуші, де підлітки знущалися зі свого однокласника у туалеті.