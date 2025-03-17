У Калуші судили матерів підлітків, які знущалися у туалеті над своїм однокласником

Рішення суду. Фото: Freepik

У Калуші підлітки знущалися над своїм однокласником у туалеті. Суд у свою чергу розглядав покарання для матерей цих дітей.

Про це повідомляє видання КУРС.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, 30 січня цього року в туалеті Калуського ліцею імені Дмитра Бахматюка двоє учнів застосували фізичну силу до свого однокласника: шарпали його, зв’язували рукави, штовхали та обливали антисептиком. Унаслідок цих дій у постраждалого виникло подразнення й почервоніння очей.

Одна з матерів стверджувала в суді, що між хлопцями не було жодного конфлікту — на її думку, це були лише дитячі пустощі або невдалий жарт. Вона також заперечила факт цькування, запевнивши, що провела з сином виховну бесіду й пообіцяла, що подібне більше не повториться.

Інша жінка на судове засідання не з’явилася.

Рішення суду

Калуський міськрайонний суд визнав обох жінок винними у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною першою статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Жінку, яка з’явилася на засідання та надала свої пояснення, суд вирішив покарати адміністративним стягненням у вигляді попередження.

Натомість друга жінка, яка проігнорувала виклик до суду, отримала суворіше покарання — їй призначили штраф у розмірі 850 гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Києві жінка систематично била та принижувала свого чоловіка. Це все відбувалося на очах дітей. Суд в свою чергу теж сказав своє слово.

Також ми писали, що у Львівській області суд покарав 23-річного чоловіка, який знищив 59 могил воїнів УГА та Січових стрільців.