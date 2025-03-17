В Калуше судили матерей подростков, которые издевались в туалете над своим одноклассником

Решение суда. Фото: Freepik

В Калуше подростки издевались над своим одноклассником в туалете. Суд в свою очередь рассматривал наказание для матерей этих детей.

Об этом сообщает издание КУРС.

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Детали дела

Согласно материалам дела, 30 января этого года в туалете Калушского лицея имени Дмитрия Бахматюка двое учеников применили физическую силу к своему однокласснику: дергали его, связывали рукава, толкали и обливали антисептиком. В результате этих действий у пострадавшего возникло раздражение и покраснение глаз.

Одна из матерей утверждала в суде, что между ребятами не было никакого конфликта - по ее мнению, это были лишь детские шалости или неудачная шутка. Она также отрицала факт травли, заверив, что провела с сыном воспитательную беседу и пообещала, что подобное больше не повторится.

Другая женщина на судебное заседание не явилась.

Решение суда

Калушский горрайонный суд признал обеих женщин виновными в совершении правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Женщину, которая явилась на заседание и предоставила свои объяснения, суд решил наказать административным взысканием в виде предупреждения.

Зато вторая женщина, которая проигнорировала вызов в суд, получила более суровое наказание — ей назначили штраф в размере 850 гривен.

Напомним, недавно мы писали, что в Киеве женщина систематически била и унижала своего мужа. Это все происходило на глазах детей. Суд в свою очередь тоже сказал свое слово.

Также мы писали, что во Львовской области суд наказал 23-летнего мужчину, который уничтожил 59 могил воинов УГА и Сечевых стрельцов.