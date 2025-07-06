Бизнесмен хотел получить деньги за фиктивное трудоустройство ВПЛ, но получил приговор суда

Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com

Шевченковский райсуд города Полтавы признал виновным местного предпринимателя в совершении трех преступлений. Он подделал документы для попытки мошенничества.

Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений.

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Детали дела

При рассмотрении дела было установлено, что обвиняемый, который ранее не был судим и имеет высшее техническое образование, решил незаконно получить из бюджета 120 тыс. гривен компенсаций за якобы трудоустройство пяти внутренне перемещенных лиц.

Вместо того чтобы нанять работников фактически, мужчина подделал приказы о принятии на работу и подал их в областной центр занятости.

Он пытался получить компенсации по 24 тыс. гривен за каждого "трудоустроенного", хотя на самом деле никого не нанимал, зарплаты не выплачивал и не собирался сотрудничать с этими людьми.

Решение суда

Предприниматель признал свою вину и заключил соглашение с прокурором. Суд назначил ему штраф в размере 34 тысячи гривен, который признан окончательным наказанием за все три преступления.

Ранее сообщалось, что военный из Одесской области изготовил себе поддельное водительское удостоверение. Однако его поймали с поличным и судили.

А на Львовщине суд наказал подполковника ВСУ за халатное отношение к своим обязанностям. Он спускал с рук пьянство своих подчиненных.