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Головна Новини дня Чоловік продав автівки, які ввіз як гуманітарку — вирок

Чоловік продав автівки, які ввіз як гуманітарку — вирок

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 03:32
У Рівному чоловік продав автівки, які ввіз за кордону в якості гуманітарної допомоги — яке покарання обрав для нього суд
Автомобіль, який фігурант ввіз в Україну під виглядом гуманітарної допомоги. Фото: Поліція Рівненської області

Житель Рівного продавав позашляховики, які ввіз в Україну під виглядом гуманітарної допомоги. Його притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це 3 липня повідомили в Рівненській обласній прокуратурі.

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Деталі справи

За даними Поліції Рівненської області, у грудні 2022 року 43-річний фігурант увів в оману настоятеля однієї з парафій Рівненського району. Священник надав йому листи, які дозволяли ввезти автомобілі для потреб релігійної організації з-за кордону. Порушник ввіз Nissan X-Trail, KIA Sorento та Mercedes ML, але замість того, щоб віддати церкві, продав на сайті безкоштовних оголошень. Власниками двох автівок стали військовослужбовці, а третю вилучили й наклали на неї арешт правоохоронці.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину й розкаявся. Чоловіка визнали винним. За вчинене він мав провести у в'язниці п'ять років, але покарання замінили роком випробувального терміну. Крім того, упродовж року засуджений не матиме права займатися діяльністю, яка пов'язана з гуманітарною допомогою. Вилучений автомобіль Mercedes-Benz ML конфіскували та передали одній із військових частин ЗСУ.

Нагадаємо, житель Одещини проігнорував повістки й не пройшов ВЛК. Його оштрафували.

Також ми повідомляли, що прикордонники звинуватили програміста, який відпочивав в Ужгородському районі, у спробі незаконно перетнути кордон. Суд його виправдав.

суд правосуддя гуманітарна допомога автомобіль судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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