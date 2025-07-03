Суд закрив справу проти програміста, якого звинувачували у перетині кордону

Суддівська атрибутика. Фото: Freepik

Програміст з Києва поїхав на гештальт-інтенсив у Карпати, однак отримав від прикордонників звинувачення у незаконному перетині кордону. У зв'язку з інцидентом відбувся судовий розгляд.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, 2 травня 2025 року на околиці села Стричава Ужгородського району прикордонники зупинили групу туристів, серед яких перебував чоловік. Попри те, що в його "Резерві" значилась відстрочка від мобілізації, на програміста склали адміністративний протокол за нібито спробу незаконно перетнути держкордон.

Під час судового розгляду адвокатка громадянина заявила, що її підзахисний разом із співмешканкою був учасником 12-денного гештальт-інтенсиву в Карпатах. Захід був організований за участі Національної асоціації гештальт-терапевтів України та Київського інституту гештальт-терапії. У ньому взяли участь понад 80 осіб, які проживали в селі Сіль на базі "Едельвейс".

На підтвердження цієї інформації захист надав суду копії квитків на потяг до Ужгорода та назад, чеки за проживання, а також сертифікат про проходження інтенсиву, який отримав програміст. Адвокатка також наголосила, що обвинувачений не підписував протокол про спробу незаконного перетину кордон, а лише документи про затримання та огляд речей. Зміст протоколу він побачив лише під час судового засідання.

Рішення суду

Великоберезнянський районний суд встановив, що факт перебування чоловіка на околиці села Стричава, зафіксований у протоколі, без належних і допустимих доказів не може свідчити про його намір незаконно перетнути державний кордон.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя дійшов висновку, що в діях чоловіка відсутній склад адміністративного правопорушення, і постановив закрити справу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що в Івано-Франківській області чоловік намагався незаконно перетнути кордон. За це йому призначили штраф.

Також ми писали, що у Львівській області судили військового, який тричі вчинив СЗЧ. Тепер він проведе 5 років у в'язниці.