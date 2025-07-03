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Программиста обвинили в пересечении границы — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 03:32
Суд закрыл дело против программиста, которого обвиняли в пересечении границы
Судейская атрибутика. Фото: Freepik

Программист из Киева поехал на гештальт-интенсив в Карпаты, однако получил от пограничников обвинения в незаконном пересечении границы. В связи с инцидентом состоялось судебное разбирательство. 

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, 2 мая 2025 года на окраине села Стричава Ужгородского района пограничники остановили группу туристов, среди которых был мужчина. Несмотря на то, что в его "Резерве" значилась отсрочка от мобилизации, на программиста составили административный протокол за якобы попытку незаконно пересечь госграницу.

Во время судебного разбирательства адвокат гражданина заявила, что ее подзащитный вместе с сожительницей был участником 12-дневного гештальт-интенсива в Карпатах. Мероприятие было организовано при участии Национальной ассоциации гештальт-терапевтов Украины и Киевского института гештальт-терапии. В нем приняли участие более 80 человек, которые проживали в селе Соль на базе "Эдельвейс".

В подтверждение этой информации защита предоставила суду копии билетов на поезд до Ужгорода и обратно, чеки за проживание, а также сертификат о прохождении интенсива, который получил программист. Адвокат также отметила, что обвиняемый не подписывал протокол о попытке незаконного пересечения границы, а только документы о задержании и досмотре вещей. Содержание протокола он увидел только во время судебного заседания.

Решение суда

Великоберезнянский районный суд установил, что факт пребывания мужчины на окраине села Стричава, зафиксированный в протоколе, без надлежащих и допустимых доказательств не может свидетельствовать о его намерении незаконно пересечь государственную границу.

Исследовав все материалы дела, судья пришел к выводу, что в действиях мужчины отсутствует состав административного правонарушения, и постановил закрыть дело.

Напомним, недавно мы писали, что в Ивано-Франковской области мужчина пытался незаконно пересечь границу. За это ему назначили штраф.

Также мы писали, что во Львовской области судили военного, который трижды совершил СЗЧ. Теперь он проведет 5 лет в тюрьме.

граница суд Программисты война в Украине ГПСУ судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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