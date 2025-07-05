В Ровно мужчина продал машины, которые ввез из-за границы в качестве гуманитарной помощи — какое наказание избрал для него суд

Мужчина продал машины, которые ввез как гуманитарку — приговор
Житель Ровно продавал внедорожники, которые ввез в Украину под видом гуманитарной помощи. Его привлекли к уголовной ответственности.
Об этом 3 июля сообщили в Ровенской областной прокуратуре.
Детали дела
По данным Полиции Ровенской области, в декабре 2022 года 43-летний фигурант ввел в заблуждение настоятеля одного из приходов Ровенского района. Священник предоставил ему письма, которые позволяли ввезти автомобили для нужд религиозной организации из-за границы. Нарушитель ввез Nissan X-Trail, KIA Sorento и Mercedes ML, но вместо того, чтобы отдать церкви, продал на сайте бесплатных объявлений. Владельцами двух машин стали военнослужащие, а третью изъяли и наложили на нее арест правоохранители.
Решение суда
Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину и раскаялся. Мужчину признали виновным. За содеянное он должен был провести в тюрьме пять лет, но наказание заменили годом испытательного срока. Кроме того, в течение года осужденный не будет иметь права заниматься деятельностью, связанной с гуманитарной помощью. Изъятый автомобиль Mercedes-Benz ML конфисковали и передали одной из воинских частей ВСУ.
Напомним, житель Одесской области проигнорировал повестки и не прошел ВВК. Его оштрафовали.
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