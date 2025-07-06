Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня На Полтавщині бізнесмен хотів нажитись на ВПО — що вирішив суд

На Полтавщині бізнесмен хотів нажитись на ВПО — що вирішив суд

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2025 01:03
Бізнесмен хотів отримати гроші за фіктивне працевлаштування ВПО, але отримав вирок суду
Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com

Шевченківський райсуд міста Полтави визнав винним місцевого підприємця у скоєнні трьох злочинів. Він підробив документи для спроби шахрайства.

Про це повідомляється у Єдиному реєстрі судових рішень.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

Під час розгляду справи було встановлено, що обвинувачений, який раніше не був судимий і має вищу технічну освіту, вирішив незаконно отримати з бюджету 120 тис. гривень компенсацій за нібито працевлаштування п'яти внутрішньо переміщених осіб.

Замість того, щоб найняти працівників фактично, чоловік підробив накази про прийняття на роботу та подав їх до обласного центру зайнятості. 

Він намагався отримати компенсації по 24 тис. гривень за кожного "працевлаштованого",  хоча насправді нікого не наймав, зарплати не виплачував і не мав наміру співпрацювати з цими людьми.

Рішення суду

Підприємець визнав свою вину та уклав угоду з прокурором. Суд призначив йому штраф у розмірі 34 тисячі гривень, який визнаний остаточним покаранням за всі три злочини.

Раніше повідомлялось, що військовий з Одещини виготовив собі підроблене водійське посвідчення. Однак його піймали на гарячому та судили.

А на Львівщині суд покарав підполковника ЗСУ за недбале ставлення до своїх обов'язків. Він спускав з рук пияцтво своїх підлеглих.

 

суд шахрайство Полтава ВПО судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації