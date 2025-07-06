Бізнесмен хотів отримати гроші за фіктивне працевлаштування ВПО, але отримав вирок суду

Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com

Шевченківський райсуд міста Полтави визнав винним місцевого підприємця у скоєнні трьох злочинів. Він підробив документи для спроби шахрайства.

Про це повідомляється у Єдиному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Під час розгляду справи було встановлено, що обвинувачений, який раніше не був судимий і має вищу технічну освіту, вирішив незаконно отримати з бюджету 120 тис. гривень компенсацій за нібито працевлаштування п'яти внутрішньо переміщених осіб.

Замість того, щоб найняти працівників фактично, чоловік підробив накази про прийняття на роботу та подав їх до обласного центру зайнятості.

Він намагався отримати компенсації по 24 тис. гривень за кожного "працевлаштованого", хоча насправді нікого не наймав, зарплати не виплачував і не мав наміру співпрацювати з цими людьми.

Рішення суду

Підприємець визнав свою вину та уклав угоду з прокурором. Суд призначив йому штраф у розмірі 34 тисячі гривень, який визнаний остаточним покаранням за всі три злочини.

Раніше повідомлялось, що військовий з Одещини виготовив собі підроблене водійське посвідчення. Однак його піймали на гарячому та судили.

А на Львівщині суд покарав підполковника ЗСУ за недбале ставлення до своїх обов'язків. Він спускав з рук пияцтво своїх підлеглих.