В Полтавской области запускают программу компенсаций для малого и релокованого бизнеса

На Полтавщине введут компенсации для бизнеса — детали
В Полтавской области создадут программу компенсаций для малого и релокованого бизнеса. Она будет предусматривать, в частности, частичную компенсацию процентных ставок по кредитам.
Об этом после презентации Ассоциации релокированного бизнеса сообщил и.о. руководителя Полтавской ОВА Владимир Когут в комментарии Новини.LIVE.
Программа компенсаций для малого и релокованого бизнеса
Когут рассказал об инициативе для поддержки предпринимателей и внутренне перемещенных лиц "Пульс". Речь идет о государственной площадке Минэкономики, где бизнес может сообщить о проблемах, а государство будет оперативно реагировать.
"Это важный инструмент получения быстрой реакции на проблематику, которая существует у того, или иного предприятия", — отметил Когут.
Кроме того, на Полтавщине действует "Агрохаб", который помогает малым фермерам реализовывать продукцию. Обычно, ее трудно продать через большие площадки, а также сложно находить покупателей.
"Рынок оптово-розничный даст возможность найти своего покупателя и найти сбыт своей продукции", — подчеркнул Когут.
Поддержка ВПЛ
Также есть программа поддержки ВПЛ. Сейчас в области происходят процессы для улучшения мест временного пребывания.
"Основная проблема, которая сегодня возникает у ВПЛ, это жилье. У нас места временного пребывания лиц превратилось в места постоянного пребывания лиц. Очень трудно найти дальнейшие шаги, чтобы им двигаться для того, чтобы можно было получить жилье или купить свое", — рассказал и.о. руководителя Полтавской ОГА.
По его словам, сейчас идет работа над программой для компенсации для малого и релоцированного бизнеса.
Восстановление бизнеса на Полтавщине
Глава семейного фермерского хозяйства "Клубничный рай" из Луганской области Юрий Кушнир сообщил, что восстанавливает свой бизнес в Полтавской области. Сейчас его жена и сын на войне, а он — списан.
"Построил три теплицы, автоматика, интересные сорта реализовывал. Очень трудно с нуля начинать", — говорит Кушнир.
По его словам, сейчас есть шанс объединиться и решать вопросы не только местного уровня.
Он возлагает на Ассоциацию большие надежды. Мол, через эту платформу можно будет коммуницировать с нардепами, чтобы влиять на законодательные изменения и регуляторную политику, необходимую для развития бизнеса.
Напомним, 9 декабря в Украине создали Ассоциацию релокованого бизнеса. Речь идет о поддержке перемещенных предприятий и ВПО.
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в прифронтовых регионах Украины бизнес работает под постоянным давлением.
