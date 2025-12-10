Видео
Главная Новости дня На Полтавщине введут компенсации для бизнеса — детали

На Полтавщине введут компенсации для бизнеса — детали

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 19:06
В Полтавской области запускают программу компенсаций для малого и релокованого бизнеса
Владимир Когут. Фото: Полтавская ОВА

В Полтавской области создадут программу компенсаций для малого и релокованого бизнеса. Она будет предусматривать, в частности, частичную компенсацию процентных ставок по кредитам.

Об этом после презентации Ассоциации релокированного бизнеса сообщил и.о. руководителя Полтавской ОВА Владимир Когут в комментарии Новини.LIVE.

Читайте также:

Программа компенсаций для малого и релокованого бизнеса

Когут рассказал об инициативе для поддержки предпринимателей и внутренне перемещенных лиц "Пульс". Речь идет о государственной площадке Минэкономики, где бизнес может сообщить о проблемах, а государство будет оперативно реагировать.

"Это важный инструмент получения быстрой реакции на проблематику, которая существует у того, или иного предприятия", — отметил Когут.

Кроме того, на Полтавщине действует "Агрохаб", который помогает малым фермерам реализовывать продукцию. Обычно, ее трудно продать через большие площадки, а также сложно находить покупателей.

"Рынок оптово-розничный даст возможность найти своего покупателя и найти сбыт своей продукции", — подчеркнул Когут.

Поддержка ВПЛ

Также есть программа поддержки ВПЛ. Сейчас в области происходят процессы для улучшения мест временного пребывания.

"Основная проблема, которая сегодня возникает у ВПЛ, это жилье. У нас места временного пребывания лиц превратилось в места постоянного пребывания лиц. Очень трудно найти дальнейшие шаги, чтобы им двигаться для того, чтобы можно было получить жилье или купить свое", — рассказал и.о. руководителя Полтавской ОГА.

По его словам, сейчас идет работа над программой для компенсации для малого и релоцированного бизнеса.

Восстановление бизнеса на Полтавщине

Глава семейного фермерского хозяйства "Клубничный рай" из Луганской области Юрий Кушнир сообщил, что восстанавливает свой бизнес в Полтавской области. Сейчас его жена и сын на войне, а он — списан.

"Построил три теплицы, автоматика, интересные сорта реализовывал. Очень трудно с нуля начинать", — говорит Кушнир.

По его словам, сейчас есть шанс объединиться и решать вопросы не только местного уровня.

Он возлагает на Ассоциацию большие надежды. Мол, через эту платформу можно будет коммуницировать с нардепами, чтобы влиять на законодательные изменения и регуляторную политику, необходимую для развития бизнеса.

Напомним, 9 декабря в Украине создали Ассоциацию релокованого бизнеса. Речь идет о поддержке перемещенных предприятий и ВПО.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в прифронтовых регионах Украины бизнес работает под постоянным давлением.

Украина Полтавская область компенсация бизнес ВПЛ предприятия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
