На Полтавщині запускають програму компенсацій для малого та релокованого бізнесу

У Полтавській області створять програму компенсацій для малого та релокованого бізнесу. Вона передбачатиме, зокрема, часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами.

Про це після презентації Асоціації релокованого бізнесу повідомив в.о. керівника Полтавської ОВА Володимир Когут у коментарі Новини.LIVE.

Програма компенсацій для малого та релокованого бізнесу

Когут розповів про ініціативу для підтримки підприємців та внутрішньо переміщених осіб "Пульс". Йдеться про державний майданчик Мінекономіки, де бізнес може повідомити про проблеми, а держава оперативно реагуватиме.

"Це важливий інструмент отримання швидкої реакції на проблематику, яка існує в того, чи іншого підприємства", — зазначив Когут.

Крім того, на Полтавщині діє "Агрохаб", який допомагає малим фермерам реалізовувати продукцію. Зазвичай, її важко продати через великі майданчики, а також складно знаходити покупців.

"Ринок гуртово-роздрібний дасть можливість знайти свого покупця і знайти збут своєї продукції", — наголосив Когут.

Підтримка ВПО

Також є програма підтримки ВПО. Наразі в області відбуваються процеси для покращення місць тимчасового перебування.

"Основна проблема, яка сьогодні виникає у ВПО, це житло. В нас місця тимчасового перебування осіб перетворилося на місця постійного перебування осіб. Дуже важко знайти подальші кроки, аби їм рухатися для того, щоб можна було отримати житло або купити своє", — розповів в.о. керівника Полтавської ОВА.

За його словами, наразі триває робота над програмою для компенсації для малого та релокованого бізнесу.

Відновлення бізнесу на Полтавщині

Очільник сімейного фермерського господарства "Полуничний рай" з Луганської області Юрій Кушнір повідомив, що відновлює свій бізнес у Полтавській області. Наразі його жінка та син на війні, а він — списаний.

"Побудував три теплиці, автоматика, цікаві сорти реалізовував. Дуже важко з нуля починати", — каже Кушнір.

За його словами, наразі є шанс обʼєднатися та розвʼязувати питання не лише місцевого рівня.

Він покладає на Асоціацію великі надії. Мовляв, через цю платформу можна буде комунікувати з нардепами, аби впливати на законодавчі зміни та регуляторну політику, необхідну для розвитку бізнесу.

Нагадаємо, 9 грудня в Україні створили Асоціацію релокованого бізнесу. Йдеться про підтримку переміщених підприємств та ВПО.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов заявив, що у прифронтових регіонах України бізнес працює під постійним тиском.