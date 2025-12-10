У Полтаві презентували Асоціацію релокованого бізнесу для підтримки підприємців

Зустріч представників влади і бізнесу у Полтаві. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 9 грудня, в Україні презентували Асоціацію релокованого бізнесу. Ця платформа є дуже актуальною, оскільки через війну тисячі бізнесів були вимушені переїхати.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Анастасія Жиденко.

Для чого була створена Асоціація релокованого бізнесу

У Полтаві вчора пройшла зустріч, присвячена підтримці та подальшому розвитку релокованого бізнесу. Участь у заході взяли народні депутати України, представники державних інституцій, місцевої влади та релоковані підприємці.

В межах цієї зустрічі було презентовано Асоціацію релокованого бізнесу — нову глобальну платформу для консолідації підприємців, координації зусиль та представництва інтересів релокованих компаній на регіональному та національному рівнях.

У коментарі журналістці Новини.LIVE Анастасії Жиденко, нардеп і співзасновник ГО "ВПО України" Руслан Горбенко зазначив, що бізнес-зустріч ініціювали представники підприємств. Також він розповів щодо створеної асоціації.

Народний депутат України Руслан Горбенко на зустрічі у Полтаві. Фото: Новини.LIVE

За словами Горбенка, мета платформи — консолідація підприємців та просування їхніх інтересів, адже вони продовжують працювати, створюють робочі місця та платять податки, хоча самі постраждали від війни.

Він наголосив, що це актуально, оскільки в Україні вже понад 10 тисяч підприємств, що були змушені переїхати через війну — і цей процес триває, зокрема через рух фронту.

Підприємці на зустрічі у Полтаві. Фото: Новини.LIVE

Також нардеп поінформував, у бюджеті на 2026 рік передбачено 73,1 млрд грн на допомогу ВПО, зокрема 14,4 млрд грн — на програми забезпечення житлом переселенців, ветеранів і людей з інвалідністю внаслідок війни. Також є стимули для бізнесу, який працевлаштовує ВПО. Водночас, окремої державної програми підтримки для релокованих підприємств наразі немає.

Резюмуючи інформацію про платформу, Горбенко зазначив, що це спеціалізована "нішева" Асоціація, яка займається виключно підтримкою релокованого бізнесу та економічною стійкістю підприємців, що були вимушено переміщені через війну.

Щодо самої зустрічі, журналістка Новини.LIVE розповіла, що учасники розглянули ключові виклики, з якими стикаються релоковані компанії, зокрема:

доступ до виробничих площ та інфраструктури;

регуляторні та дозвільні бар’єри;

нестачу кадрів;

потребу в інституційній підтримці та представництві інтересів.

Нагадаємо, нещодавно мер Харкова Ігор Терехов заявив, що попри війну кількість підприємців у місті зросла 127 тисяч. Водночас є проблема — програма доступного кредитування "5-7-9" фактично не працює для підприємств, які за знаходяться поблизу зони бойових дій.

Також ми писали, що Ігор Терехов відповів, чи платить бізнес у Харкові податки.