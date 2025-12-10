В Полтаве презентовали Ассоциацию релокированного бизнеса для поддержки предпринимателей

В Украине создали Ассоциацию релокированного бизнеса — детали
Во вторник, 9 декабря, в Украине презентовали Ассоциацию релоцированного бизнеса. Эта платформа очень актуальна, поскольку из-за войны тысячи бизнесов были вынуждены переехать.
Для чего была создана Ассоциация релоцированного бизнеса
В Полтаве вчера прошла встреча, посвященная поддержке и дальнейшему развитию релокированного бизнеса. Участие в мероприятии приняли народные депутаты Украины, представители государственных институтов, местной власти и релокированные предприниматели.
В рамках этой встречи была представлена Ассоциация релокованого бизнеса — новая глобальная платформа для консолидации предпринимателей, координации усилий и представительства интересов релокованих компаний на региональном и национальном уровнях.
В комментарии журналистке Новини.LIVE Анастасии Жиденко, нардеп и соучредитель ОО "ВПО Украины" Руслан Горбенко отметил, что бизнес-встречу инициировали представители предприятий. Также он рассказал о созданной ассоциации.
По словам Горбенко, цель платформы — консолидация предпринимателей и продвижение их интересов, ведь они продолжают работать, создают рабочие места и платят налоги, хотя сами пострадали от войны.
Он подчеркнул, что это актуально, поскольку в Украине уже более 10 тысяч предприятий, которые были вынуждены переехать из-за войны — и этот процесс продолжается, в частности из-за движения фронта.
Также нардеп сообщил, в бюджете на 2026 год предусмотрено 73,1 млрд грн на помощь ВПЛ, в том числе 14,4 млрд грн — на программы обеспечения жильем переселенцев, ветеранов и людей с инвалидностью вследствие войны. Также есть стимулы для бизнеса, который трудоустраивает ВПЛ. В то же время, отдельной государственной программы поддержки для релоцированных предприятий пока нет.
Резюмируя информацию о платформе, Горбенко отметил, что это специализированная "нишевая" Ассоциация, которая занимается исключительно поддержкой релоцированного бизнеса и экономической устойчивостью предпринимателей, которые были вынужденно перемещены из-за войны.
Что касается самой встречи, журналистка Новини.LIVE рассказала, что участники рассмотрели ключевые вызовы, с которыми сталкиваются релоцированные компании, в частности:
- доступ к производственным площадям и инфраструктуре;
- регуляторные и разрешительные барьеры;
- нехватку кадров;
- потребность в институциональной поддержке и представительстве интересов.
Напомним, недавно мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что несмотря на войну количество предпринимателей в городе выросло на 127 тысяч. В то же время есть проблема -программа доступного кредитования "5-7-9" фактически не работает для предприятий, которые находятся вблизи зоны боевых действий.
