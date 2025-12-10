В Полтаве презентовали Ассоциацию релокированного бизнеса для поддержки предпринимателей

Встреча представителей власти и бизнеса в Полтаве. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 9 декабря, в Украине презентовали Ассоциацию релоцированного бизнеса. Эта платформа очень актуальна, поскольку из-за войны тысячи бизнесов были вынуждены переехать.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Анастасия Жиденко.

Реклама

Читайте также:

Для чего была создана Ассоциация релоцированного бизнеса

В Полтаве вчера прошла встреча, посвященная поддержке и дальнейшему развитию релокированного бизнеса. Участие в мероприятии приняли народные депутаты Украины, представители государственных институтов, местной власти и релокированные предприниматели.

В рамках этой встречи была представлена Ассоциация релокованого бизнеса — новая глобальная платформа для консолидации предпринимателей, координации усилий и представительства интересов релокованих компаний на региональном и национальном уровнях.

В комментарии журналистке Новини.LIVE Анастасии Жиденко, нардеп и соучредитель ОО "ВПО Украины" Руслан Горбенко отметил, что бизнес-встречу инициировали представители предприятий. Также он рассказал о созданной ассоциации.

Народный депутат Украины Руслан Горбенко на встрече в Полтаве. Фото: Новини.LIVE

По словам Горбенко, цель платформы — консолидация предпринимателей и продвижение их интересов, ведь они продолжают работать, создают рабочие места и платят налоги, хотя сами пострадали от войны.

Он подчеркнул, что это актуально, поскольку в Украине уже более 10 тысяч предприятий, которые были вынуждены переехать из-за войны — и этот процесс продолжается, в частности из-за движения фронта.

Предприниматели на встрече в Полтаве. Фото: Новости.LIVE

Также нардеп сообщил, в бюджете на 2026 год предусмотрено 73,1 млрд грн на помощь ВПЛ, в том числе 14,4 млрд грн — на программы обеспечения жильем переселенцев, ветеранов и людей с инвалидностью вследствие войны. Также есть стимулы для бизнеса, который трудоустраивает ВПЛ. В то же время, отдельной государственной программы поддержки для релоцированных предприятий пока нет.

Резюмируя информацию о платформе, Горбенко отметил, что это специализированная "нишевая" Ассоциация, которая занимается исключительно поддержкой релоцированного бизнеса и экономической устойчивостью предпринимателей, которые были вынужденно перемещены из-за войны.

Что касается самой встречи, журналистка Новини.LIVE рассказала, что участники рассмотрели ключевые вызовы, с которыми сталкиваются релоцированные компании, в частности:

доступ к производственным площадям и инфраструктуре;

регуляторные и разрешительные барьеры;

нехватку кадров;

потребность в институциональной поддержке и представительстве интересов.

Напомним, недавно мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что несмотря на войну количество предпринимателей в городе выросло на 127 тысяч. В то же время есть проблема -программа доступного кредитования "5-7-9" фактически не работает для предприятий, которые находятся вблизи зоны боевых действий.

Также мы писали, что Игорь Терехов ответил, платит ли бизнес в Харькове налоги.