На Хмельницкой АЭС правоохранительные органы проводят следственные действия

Хмельницкая АЭС. Фото: Хмельницкая АЭС/Facebook

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

В четверг, 25 июня, на территории Хмельницкой АЭС правоохранители ведут следственные действия. Они относятся к отдельным закупочным процедурам, которые осуществлялись в предыдущие годы. На станции уверяют, что объект работает в штатном режиме и безопасно.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление "Энергоатома".

На Хмельницкой АЭС продолжаются следственные действия

АО "НАЭК "Энергоатом" официально сообщило о проведении следственных действий на площадке Хмельницкой атомной электростанции. По имеющейся информации компании, действия правоохранителей связаны с отдельными закупочными процедурами, которые происходили в предыдущие годы.

В "Энергоатоме" подчеркнули, что полностью способствуют работе правоохранительных органов и предоставляют всю необходимую документацию и информацию в соответствии с действующим законодательством. В компании также подчеркнули заинтересованность во всестороннем и беспристрастном установлении всех обстоятельств дела.

Действующее руководство предприятия заявляет о соблюдении принципов прозрачности и подотчетности в управлении , а также поддерживает надлежащую правовую оценку возможных нарушений, независимо от времени их совершения.

В то же время в "Энергоатоме" уверяют, что проведение следственных действий не влияет на работу станции . Хмельницкая АЭС продолжает работать в штатном режиме, обеспечивая безопасную эксплуатацию энергоблоков и стабильное производство электроэнергии для нужд страны.

Скриншот сообщения "Энергоатома"/Facbook

Новини.LIVE информировали, что в начале июня 2026 года НАБУ и САП раскрыли масштабную коррупционную схему в "Энергоатоме", связанную со строительством критически важной инфраструктуры в Николаевской области. По данным следствия, речь идет о возможном незаконном присвоении средств во время работ на Ташлыкской гидроаккумулирующей электростанции. Ориентировочный ущерб по делу оценивается почти в 170 млн грн.

Новини.LIVE также сообщали, что в конце 2025 года Генпрокуратура сообщила о задержании бывшего высокопоставленного чиновника "Энергоатома" и экс-заместителя министра энергетики Украины. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением и присвоении государственных средств. По данным следствия, ущерб по делу составляет около 18,6 млн грн.