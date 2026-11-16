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Главная Новости дня На острове Пхукет произошел пожар в магазине: погибли 11 человек

На острове Пхукет произошел пожар в магазине: погибли 11 человек

Ua ru
16 ноября 2026 15:01
Пожар на Пхукете: 11 погибших и 16 пострадавших в Таиланде Getty Images
Пожарные в Таиланде спасают людей. Иллюстративное фото: Getty Images

На тайском острове Пхукет произошел масштабный пожар, в результате которого погибли 11 человек. Еще 16 человек получили ранения и были госпитализированы. Огонь распространился на соседние здания в курортном районе Патонг.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.

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Что известно о пожаре на острове Пхукет

Пожар произошел в понедельник, 16 ноября, около 03:17 в коммерческом здании, где работал пункт проката транспортных средств. Сначала огонь охватил помещения на первом этаже четырехэтажного торгово-жилого здания, а затем перекинулся на соседние здания. Всего пламя охватило восемь зданий.

По словам заместителя мэра Патонга Санакорна Кисина, пожарные прибыли на место в течение пяти минут после получения сообщения о возгорании. Из охваченных огнем зданий удалось спасти от 15 до 20 человек. К тушению были привлечены шесть пожарных машин, а взять пламя под контроль спасателям удалось примерно через два часа.

Сколько человек погибли и пострадали в результате пожара

В ходе поисковых работ спасатели обнаружили тела 11 погибших. Десять человек нашли на четвёртом этаже здания, ещё одного человека — на третьем. На момент сообщения личности шестерых погибших были предварительно установлены.

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Еще 16 человек получили ранения и были доставлены в больницу Патонга. Среди них — четверо мужчин и 12 женщин. По данным полиции, 15 пострадавших являются гражданами Таиланда, ещё один — гражданином Мьянмы. Туристов среди погибших и раненых нет.

Что известно о причине пожара

Тушение затруднялось тем, что огонь охватил мотоциклы, в которых находились топливо и резиновые детали.

В настоящее время полиция и криминалисты осматривают место происшествия, опрашивают свидетелей и изучают записи камер видеонаблюдения. Причина возникновения пожара устанавливается.

Новини.LIVE сообщали, что в сентябре 2026 года в Бангкоке после двух суток сильных дождей объявили чрезвычайную ситуацию из-за масштабного наводнения, а все 50 районов города признали зонами чрезвычайной ситуации. Больше всего от стихии пострадала восточная часть столицы, где были затоплены дороги и затруднилось передвижение по городу.

Новини.LIVE писали, что украинские туристы, отдыхавшие в Таиланде в 2026 году, отмечают доступные цены, хороший сервис, экзотическую природу и разнообразную кухню. Среди основных недостатков называют сильную жару, высокую влажность, длительную дорогу из Украины, языковой барьер и большое количество россиян на курортах. Недельный тур в Таиланд стоит ориентировочно 1000 долларов на человека, однако самостоятельная организация поездки может обойтись дешевле.

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Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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