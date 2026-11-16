Пожежники в Таїланді рятують людей. Ілюстративне фото: Getty Images

На тайському острові Пхукет сталася масштабна пожежа, внаслідок якої загинули 11 людей. Ще 16 осіб дістали поранення та потрапили до лікарні. Вогонь поширився на сусідні споруди в курортному районі Патонг.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Reuters.

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Що відомо про пожежу на острові Пхукет

Займання сталося в понеділок, 16 листопада, близько 03:17 у комерційній будівлі, де працював пункт прокату транспортних засобів. Спочатку вогонь охопив приміщення на першому поверсі чотириповерхової торговельно-житлової будівлі, а потім перекинувся на сусідні споруди. Загалом полум'я охопило вісім будівель.

За словами заступника мера Патонга Санакорна Кісіна, пожежники прибули на місце протягом п'яти хвилин після отримання повідомлення про займання. З будівель, охоплених вогнем, вдалося врятувати від 15 до 20 людей. До гасіння залучили шість пожежних машин, а взяти полум'я під контроль рятувальникам вдалося приблизно за дві години.

Скільки людей загинули та постраждали внаслідок пожежі

Під час пошукових робіт рятувальники виявили тіла 11 загиблих. Десятьох людей знайшли на четвертому поверсі будівлі, ще одну людину — на третьому. На момент повідомлення особи шістьох загиблих попередньо встановили.

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Ще 16 людей дістали поранення та були доправлені до лікарні Патонга. Серед них — четверо чоловіків і 12 жінок. За даними поліції, 15 постраждалих є громадянами Таїланду, ще один — громадянином М'янми. Туристів серед загиблих і поранених немає.

Що відомо про причину пожежі

Гасіння ускладнювалося тим, що вогонь охопив мотоцикли, у яких були паливо та гумові деталі.

Наразі поліція та криміналісти обстежують місце події, опитують свідків і вивчають записи камер відеоспостереження. Причину виникнення пожежі встановлюють.

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