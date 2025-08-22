Видео
На оккупированных территориях отменили День шахтера — причина

На оккупированных территориях отменили День шахтера — причина

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 10:24
На оккупированном Донбассе отменили День шахтера — какая причина
Шахтеры. Фото: metinvestholding.com

На временно оккупированных территориях российские власти отменили празднование Дня шахтера. Причиной такого решения стало растущее социальное напряжение среди местного населения.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления в пятницу, 22 августа.

Читайте также:

На ВОТ отменили День шахтера

Ежегодно в последнее воскресенье августа в Украине праздновали День шахтера. Однако в этом году на оккупированных территориях праздник отменили.

Причиной такого решения стало отсутствие воды в так называемой ДНР. Оккупационные власти боятся, что массовые собрания могут перерасти в стихийные протесты. Именно поэтому они решили отказаться от любых торжеств.

"Это еще раз доказывает: россия не контролирует захваченные территории. Она боится местных жителей", — отметили в Центре национального сопротивления.

Напомним, на южном направлении российские оккупанты самостоятельно уничтожают свою технику, чтобы не воевать.

А также стало известно, что ВСУ удалось вернуть контроль над большей частью села в Донецкой области.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
