На оккупированном Донбассе отменили День шахтера — какая причина

На оккупированных территориях отменили День шахтера — причина
На временно оккупированных территориях российские власти отменили празднование Дня шахтера. Причиной такого решения стало растущее социальное напряжение среди местного населения.
Об этом сообщили в Центре национального сопротивления в пятницу, 22 августа.
Ежегодно в последнее воскресенье августа в Украине праздновали День шахтера. Однако в этом году на оккупированных территориях праздник отменили.
Причиной такого решения стало отсутствие воды в так называемой ДНР. Оккупационные власти боятся, что массовые собрания могут перерасти в стихийные протесты. Именно поэтому они решили отказаться от любых торжеств.
"Это еще раз доказывает: россия не контролирует захваченные территории. Она боится местных жителей", — отметили в Центре национального сопротивления.
