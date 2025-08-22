На окупованому Донбасі скасували День шахтаря — яка причина

На окупованих територіях скасували День шахтаря — причина
На тимчасово окупованих територіях російська влада скасувала святкування Дня шахтаря. Причиною такого рішення стала зростаюча соціальна напруга серед місцевого населення.
Про це повідомили у Центрі національного спротиву у п'ятницю, 22 серпня.
На ТОТ скасували День шахтаря
Щорічно у останню неділю серпня в Україні святкували День шахтаря. Однак цього року на окупованих територіях свято скасували.
Причиною такого рішення стала відсутність води у так званій ДНР. Окупаційна влада боїться, що масові зібрання можуть перерости у стихійні протести. Саме тому вони вирішили відмовитися від будь-яких урочистостей.
"Це ще раз доводить: росія не контролює захоплені території. Вона боїться місцевих мешканців", — наголосили у Центрі національного спротиву.
