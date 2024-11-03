Суд осудил женщину на три года условно из-за ДТП

Молоток судьи. Фото: stopcor.org

В Одесской области женщина, управляя автомобилем Daewoo Matiz, не заметила сидевшего на проезжей части мужчину и совершила на него наезд. Суд вынес приговор в виде пяти лет лишения свободы, однако заменил его на испытательный срок.

Обстоятельства дела сохраняются в судебном реестре.

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Обстоятельства дела

В результате наезда мужчина получил многочисленные кровоизлияния в мозг, переломы ребер и конечностей, а также ссадины и синяки. С места происшествия он был госпитализирован в медицинское учреждение.

Более месяца врачи боролись за его жизнь, однако мужчина умер.

В судебном заседании женщина свою вину признала и объяснила суду, что, двигаясь по улице, она повернула на улицу Полины и заметила на дороге что-то темное. На первый взгляд, ей показалось, что это мусор, поэтому она принялась тормозить, но не успела остановиться полностью. Лишь при столкновении она увидела лицо мужчины и вывернула руль влево.

После этого она вызвала скорую и помогала семье потерпевшего средствами на лечение, поэтому просила суд не лишать ее свободы.

Решение суда

Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде лишения свободы на 5 лет, однако освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года.

Кроме того, она должна заплатить за привлечение экспертов 9 205,42 гривен.

Напомним, в Харькове женщина работала в вебкам-студии, чтобы разоблачить злоумышленницу, правоохранители заплатили ей 50 долларов. Суд назначил модели три года лишения свободы, однако освободил женщину от отбывания наказания с испытательным сроком в год.

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