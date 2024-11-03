Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow На Одещині жінка наїхала на чоловіка — як її покарав суд arrow

На Одещині жінка наїхала на чоловіка — як її покарав суд

3 листопада 2024 23:53
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
В Одесской области женщина наехала на мужчину — какое наказание за ДТП
Молоток судді. Фото: stopcor.org
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

В Одеській області жінка, керуючи автомобілем Daewoo Matiz, не помітила чоловіка, який сидів на проїжджій частині, та скоїла на нього наїзд. Суд виніс вирок у вигляді п'яти років позбавлення волі, проте замінив його на іспитовий термін.

Обставини справи зберігаються у судовому реєстрі. 

Читайте також:

Обставини справи

Внаслідок наїзду чоловік отримав чисельні крововиливи в мозок, перелами ребер та кінцівок, а також садна та синці. З місця пригоди його було госпіталізовано до медичного закладу.

Понад місяць лікарі боролися за його життя, однак чоловік помер.

У судовому засіданні жінка свою вину визнала та пояснила суду, що, рухаючись вулицею, вона повернула на вулицю Поліни та помітила на дорозі щось темне. На перший погляд, їй здалося, що це сміття, тому вона почала гальмувати, але не встигла зупинитися повністю. Лише при зіткненні вона побачила обличчя чоловіка та вивернула кермо ліворуч.

Після цього вона викликала швидку та допомагала родині потерпілого коштами на лікування, тому просила суд не позбавляти її волі.

Рішення суду 

Суд визнав жінку винною та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років, однак звільнив від відбування покарання з іспитовим строком на 3 роки.

Крім того, вона має сплатити за залучення експертів 9 205,42 гривні.

Нагадаємо, у Харкові жінка працювала у вебкам-студії — щоб викрити зловмисницю, правоохоронці заплатили їй 50 доларів. Суд призначив моделі три роки позбавлення волі, однак звільнив жінку від відбування покарання з випробувальним терміном на рік.

Також Новини.LIVE писали, що у Чернігові жінка викрала з магазину в торгово-розважальному центрі куртку. Крадійку затримали та відправили на лаву підсудних.

Україна Одеса ДТП судові рішення авто

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:55 Відомий футболіст пішов вчитися після початку мобілізації

00:43 Київ під атакою дронів — що відомо на цей момент

00:25 Гарріс та Трамп зрівнялись за два дні до виборів у США

00:12 Атака на Харківщину — зруйновано під'їзд будинку та супермаркет

3 листопада 2024

23:53 На Одещині жінка наїхала на чоловіка — як її покарав суд

23:41 У Києві пролунали вибухи

23:39 Відома українська бійчиня ММА замість UFC нищить росіян на війні

23:37 Одесу атакують "Шахеди" — у місті чутні вибухи

23:35 Рекордна явка виборців у Молдові — який кандидат лідирує

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте - 80x80

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

22:43 У Харкові зафіксували вороже влучання

00:55 Відомий футболіст пішов вчитися після початку мобілізації

00:43 Київ під атакою дронів — що відомо на цей момент

00:25 Гарріс та Трамп зрівнялись за два дні до виборів у США

00:12 Атака на Харківщину — зруйновано під'їзд будинку та супермаркет

3 листопада 2024

23:53 На Одещині жінка наїхала на чоловіка — як її покарав суд

23:41 У Києві пролунали вибухи

23:39 Відома українська бійчиня ММА замість UFC нищить росіян на війні

23:37 Одесу атакують "Шахеди" — у місті чутні вибухи

23:35 Рекордна явка виборців у Молдові — який кандидат лідирує

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте - 80x80

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

22:43 У Харкові зафіксували вороже влучання

21:16 Небезпека для киян — міст Метро можуть закрити

06:12 Ціни на оренду у Львові — як зросла вартість житла в Україні

1 листопада 2024
Новина з відео

21:59 Хто винен у колапсі київського метрополітену — розслідування

20:17 Наскільки одесити готові до вступу України в ЄС

06:42 Індекс борщу — як в Україні зросли ціни на традиційну страву

Ексклюзив

04:34 Сюрпризи бюджету на наступний рік — скільки коштуватиме долар

31 жовтня 2024

06:53 ТОП-10 шкіл Одеси у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:24 Мобілізація та правила на кордоні — що зміниться з 1 листопада

Ексклюзив

04:33 Бомба сповільненої дії — що приховують глибини Чорного моря

30 жовтня 2024

06:50 ТОП-10 шкіл Харкова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

Text

15:01 Що стало на заваді вступу України в НАТО при каденції Ющенка

2 листопада 2024
Text

23:08 Військовий відповів, чи наблизилися ЗСУ до стандартів НАТО

Text

15:23 Військовий пояснив, чому бійці не хочуть залишатися в армії

Text

12:31 Військовий відповів, скільки снарядів вистачає Україні на тиждень

Text

10:47 ВПО не користуються програмою єОселя — Шуляк пояснила що не так

Text

08:22 Нардеп назвав відсоток багатих та бідних людей в Україні

1 листопада 2024
Text

22:33 Грошей на компенсації за знищене житло більше немає, — Шуляк

Text

21:31 Хто занедбав міст Метро та яка його доля — деталі "Наша справа"

Text

17:50 Чи зміняться пенсії та тарифи у листопаді — ефір Вечір.LIVE

Text

17:42 Нардепка повідомила, на що розрахований бюджет на 2025 рік

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

10:58 Кім пояснив, чому взяв на поруки нардепку, яка придбала дім на Одещині