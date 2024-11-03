В Одесской области женщина наехала на мужчину — какое наказание за ДТП

Молоток судді. Фото: stopcor.org

В Одеській області жінка, керуючи автомобілем Daewoo Matiz, не помітила чоловіка, який сидів на проїжджій частині, та скоїла на нього наїзд. Суд виніс вирок у вигляді п'яти років позбавлення волі, проте замінив його на іспитовий термін.

Обставини справи зберігаються у судовому реєстрі.

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Обставини справи

Внаслідок наїзду чоловік отримав чисельні крововиливи в мозок, перелами ребер та кінцівок, а також садна та синці. З місця пригоди його було госпіталізовано до медичного закладу.

Понад місяць лікарі боролися за його життя, однак чоловік помер.

У судовому засіданні жінка свою вину визнала та пояснила суду, що, рухаючись вулицею, вона повернула на вулицю Поліни та помітила на дорозі щось темне. На перший погляд, їй здалося, що це сміття, тому вона почала гальмувати, але не встигла зупинитися повністю. Лише при зіткненні вона побачила обличчя чоловіка та вивернула кермо ліворуч.

Після цього вона викликала швидку та допомагала родині потерпілого коштами на лікування, тому просила суд не позбавляти її волі.

Рішення суду

Суд визнав жінку винною та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років, однак звільнив від відбування покарання з іспитовим строком на 3 роки.

Крім того, вона має сплатити за залучення експертів 9 205,42 гривні.

Нагадаємо, у Харкові жінка працювала у вебкам-студії — щоб викрити зловмисницю, правоохоронці заплатили їй 50 доларів. Суд призначив моделі три роки позбавлення волі, однак звільнив жінку від відбування покарання з випробувальним терміном на рік.

Також Новини.LIVE писали, що у Чернігові жінка викрала з магазину в торгово-розважальному центрі куртку. Крадійку затримали та відправили на лаву підсудних.