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На самой длинной в Украине дороге Стрый — Изварино открыли новый мост

2 января 2024 14:19
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
На самой длинной в Украине дороге Стрый — Изварино открыли новый мост
Путепровод на дороге М-30 Стрый — Изварино. Фото: Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Путепровод на дороге М-30 Стрый — Изварино, между селами Пантаевка и Веселое в Кировоградской области, открыли для движения транспорта. Он был закрыт для ремонта 16 сентября 2023 года.

Об этом сообщает Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины.

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На самой длинной в Украине дороге открыли мост

"Этот путепровод длиной почти 40 метров — составляющая самой длинной в Украине дороги, соединяющей запад и восток, важна для транспортировки гуманитарных, военных и других грузов, а также пассажирских перевозок. За сутки здесь проезжает около 10 тысяч автомобилей", — говорится в сообщении.

На ремонт сооружение было закрыто 16 сентября 2023 года. За все время эксплуатации капитального ремонта здесь не производилось. Выстроили его в 1965 году и с тех пор ни разу не ремонтировали.

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Путепровод на дороге М-30 Стрый — Изварино. Фото: Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины

"В рамках реставрации заменили опоры, балки, замонолитили цементобетоном, устроили гидроизоляцию, два слоя асфальтобетона, заменили перильное и барьерное ограждение, устроили тротуарную часть и нанесли разметку", — сообщили в агентстве.

После восстановления сооружение имеет ширину 10,5 м и 2 полосы движения.

Ранее мы сообщали, что в Черниговской области завершили строительные работы и открыли движение по путепроводу через железнодорожный путь возле Нежина. Он был разрушен во время вторжения российских оккупантов в феврале 2022 года.

Напомним, в Киеве сообщили о подозрении руководителю одного из коммунальных предприятий. Он, как известно, на 24 миллиона завысил расходы по аренде техники во время строительства Подольского моста. Чиновнику инкриминируют служебную халатность.

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