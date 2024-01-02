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На найдовшій в Україні дорозі Стрий — Ізварине відкрили новий міст

2 січня 2024 14:19
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На найдовшій в Україні дорозі Стрий — Ізварине відкрили новий міст
Шляхопровід на дорозі М-30 Стрий — Ізварине. Фото: Державне агентство відновлення і розвитку інфраструктури України
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Шляхопровід на дорозі М-30 Стрий — Ізварине, що між селами Пантаївка та Веселе у Кіровоградській області, відкрили для руху транспорту. Він був закритий на ремонт 16 вересня 2023 року.

Про це повідомляє Державне агентство відновлення і розвитку інфраструктури України.

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На найдовшій в Україні дорозі відкрили міст

"Цей шляхопровід завдовжки майже 40 метрів — складова найдовшої в Україні дороги, що сполучає захід і схід та є важливою для транспортування гуманітарних, військових та інших вантажів, а також пасажирських перевезень. За добу тут проїжджає близько 10 тисяч автівок", — говориться у повідомленні.

На ремонт споруду закрили 16 вересня 2023 року. За весь час експлуатації капітального ремонту тут не проводили. Збудували його в 1965 році і відтоді жодного разу не ремонтували.

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Шляхопровід на дорозі М-30 Стрий — Ізварине. Фото: Державне агентство відновлення і розвитку інфраструктури України 

"У межах реставрації замінили опори, балки, замонолітили цементобетоном, влаштували гідроізоляцію, два шари асфальтобетону, замінили перильне та барʼєрне огородження, влаштували тротуарну частину та нанесли розмітку", — повідомили в агентстві.

Після відновлення споруда має ширину 10,5 м та 2 смуги руху.

Раніше ми повідомляли, що у Чернігівській області завершили будівельні роботи та відкрили рух шляхопроводом через залізничну колію біля Ніжина. Він був зруйнований під час вторгнення російських окупантів у лютому 2022 року.

Нагадаємо, у Києві повідомили про підозру керівнику одного з комунальних підприємств. Він, як відомо, на 24 мільйони завищив витрати на оренду техніки під час будівництва Подільського мосту. Посадовцю інкримінують службову недбалість.

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