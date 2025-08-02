Взрывы на Николаевщине — что известно

Дым в результате взрыва. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

В субботу вечером, 2 августа, в Николаевской области прогремели взрывы. В Воздушных силах ВСУ сообщали о взлете вражеского истребителя МиГ-31К и призвали жителей Николаева пройти в укрытие.

Об этом информируют местные Telegram-каналы и пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

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Взрывы в Николаевской области 2 августа — что известно

Сегодня, 2 августа, около 18:19 по всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности. В Воздушных силах ВСУ сообщили о российском истребителе МиГ-31К в воздухе.

Впоследствии в ВС призвали жителей Николаева немедленно пройти в укрытие.

В то же время местные Telegram-каналы писали о движении ракет в направлении Николаева и о мощных взрывах в регионе.

Скриншот сообщений Воздушных сил ВСУ/Telegram

Напомним, что 2 августа днем взрывы раздавались в Одесской области — россияне атаковали дронами.

Недавно Президент США Дональда Трамп заявил, что его удивляет то, что Россия продолжает бомбардировку городов Украины.