Взрывы на Николаевщине — что известно

На Николаевщине прогремели мощные взрывы — что известно
В субботу вечером, 2 августа, в Николаевской области прогремели взрывы. В Воздушных силах ВСУ сообщали о взлете вражеского истребителя МиГ-31К и призвали жителей Николаева пройти в укрытие.
Об этом информируют местные Telegram-каналы и пресс-служба Воздушных сил ВСУ.
Взрывы в Николаевской области 2 августа — что известно
Сегодня, 2 августа, около 18:19 по всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности. В Воздушных силах ВСУ сообщили о российском истребителе МиГ-31К в воздухе.
Впоследствии в ВС призвали жителей Николаева немедленно пройти в укрытие.
В то же время местные Telegram-каналы писали о движении ракет в направлении Николаева и о мощных взрывах в регионе.
Напомним, что 2 августа днем взрывы раздавались в Одесской области — россияне атаковали дронами.
Недавно Президент США Дональда Трамп заявил, что его удивляет то, что Россия продолжает бомбардировку городов Украины.
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