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На Николаевщине прогремели мощные взрывы — что известно

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2025 18:39
Взрывы на Николаевщине — что известно
Дым в результате взрыва. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

В субботу вечером, 2 августа, в Николаевской области прогремели взрывы. В Воздушных силах ВСУ сообщали о взлете вражеского истребителя МиГ-31К и призвали жителей Николаева пройти в укрытие.

Об этом информируют местные Telegram-каналы и пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

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Взрывы в Николаевской области 2 августа — что известно

Сегодня, 2 августа, около 18:19 по всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности. В Воздушных силах ВСУ сообщили о российском истребителе МиГ-31К в воздухе.

Впоследствии в ВС призвали жителей Николаева немедленно пройти в укрытие.

В то же время местные Telegram-каналы писали о движении ракет в направлении Николаева и о мощных взрывах в регионе.

Атака РФ на Миколаїв
Скриншот сообщений Воздушных сил ВСУ/Telegram

Напомним, что 2 августа днем взрывы раздавались в Одесской области — россияне атаковали дронами.

Недавно Президент США Дональда Трамп заявил, что его удивляет то, что Россия продолжает бомбардировку городов Украины.

взрыв обстрелы Николаевская область война в Украине атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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