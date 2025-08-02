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Головна Новини дня На Миколаївщині пролунали потужні вибухи — що відомо

На Миколаївщині пролунали потужні вибухи — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2025 18:39
Вибухи на Миколаївщині — що відомо
Дим внаслідок вибуху. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

У суботу ввечері, 2 серпня, у Миколаївській області пролунали вибухи. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про зліт ворожого винищувача МіГ-31К й закликали жителів Миколаєва пройти в укриття.

Про це інформують місцеві Telegram-канали та пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

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Вибухи у Миколаївській області 2 серпня — що відомо

Сьогодні, 2 серпня, близько 18:19 по всій території України оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку. У Повітряних силах ЗСУ повідомили про російський винищувач МіГ-31К у повітрі.

Згодом у ПС закликали жителів Миколаєва негайно пройти в укриття.

Водночас місцеві Telegram-канали писали про рух ракет у напрямку Миколаєва та про потужні вибухи у регіоні.

Атака РФ на Миколаїв
Скриншот повідомлень Повітряних сил ЗСУ/Telegram

Нагадаємо, що 2 серпня вдень вибухи лунали на Одещині — росіяни атакували дронами.

Нещодавно Президент США Дональд Трамп заявив, що його дивує те, що Росія продовжує бомбардування міст України.

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Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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