Мужчина бросил гранату в полицейских в Николаевской области - есть погибший

Правоохранитель. Фото иллюстративное: Днепровский городской совет

В Николаевской области мужчина устроил нападение на полицейских, бросив гранату, когда они приехали по вызову на семейную ссору. Один правоохранитель погиб, еще трое получили ранения.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский в Facebook в понедельник, 28 апреля.

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Мужчина бросил гранату в правоохранителей

"От полученных травм 21-летний полицейский сектора реагирования патрульной полиции Вознесенского районного управления полиции сержант полиции Максим Рыжко погиб во время оказания медицинской помощи. Еще трое полицейских госпитализированы", — написал он.

Максим Рыжко погиб от гранаты. Фото: Иван Выгивский

По словам Выгивского, наряд полиции прибыл на вызов о семейной ссоре сегодня днем.

Убегая от правоохранителей, обидчик достал гранату и бросил ее в сторону полицейских.

"У людей немало оружия на руках, мы не можем предсказать, где произойдет беда. Но мы точно будем реагировать первыми. Ежедневно мы обрабатываем тысячи подобных вызовов, но никто не знает, что ждет полицейских на месте. Мы готовы ко всему и ценой собственной жизни защищаем наших граждан как в тылу, так и на передовой", — добавил Выговский.

Он написал, что вооруженный нападающий был сразу же задержан.

Напомним, что в Киеве был задержан мужчина, который бросил гранату на автомобиль. Он объяснил свой поступок тем, что ему мешал шум от соседей.

Кроме того, в Мукачевском районе на Закарпатье в доме взорвалась граната. Из-за этого погибли два человека.