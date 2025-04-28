Чоловік кинув гранату у поліцейських у Миколаївській області — є загиблий

Правоохоронець. Фото ілюстративне: Дніпровська міська рада

У Миколаївській області чоловік влаштував напад на поліцейських, кинувши гранату, коли вони приїхали за викликом на сімейну сварку. Один правоохоронець загинув, ще троє отримали поранення.

Про це повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський у Facebook у понеділок, 28 квітня.

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Пост Івана Вигівського. Фото: скриншот

Чоловік кинув гранату у правоохоронців

"Від отриманих травм 21-річний поліцейський сектору реагування патрульної поліції Вознесенського районного управління поліції сержант поліції Максим Рижко загинув під час надання медичної допомоги. Ще трьох поліцейських госпіталізовано", — написав він.

Максим Рижко загинув від гранати. Фото: Іван Вигівський

За словами Вигівського, наряд поліції прибув на виклик про сімейну сварку сьогодні вдень.

Тікаючи від правоохоронців, кривдник дістав гранату та кинув її у бік поліцейських.

"У людей чимало зброї на руках, ми не можемо передбачити, де станеться біда, але ми точно будемо реагувати першими. Щодня ми опрацьовуємо тисячі подібних викликів, але ніхто не знає, що чекає поліцейських на місці. Ми готові до усього і ціною власного життя захищаємо наших громадян як у тилу, так і на передовій", — додав Вигівський.

Він написав, що озброєного нападника було одразу ж затримано.

Нагадаємо, що у Києві було затримано чоловіка, який кинув гранату на автомобіль. Він пояснив свій вчинок тим, що йому заважав шум від сусідів.

Крім того, у Мукачівського району на Закарпатті в помешканні вибухнула граната. Через це загинуло двоє людей.