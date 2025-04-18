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На Закарпатті в помешканні вибухнула граната — є загиблі

18 квітня 2025 17:54
Карина Приходько - Редактор
Вибух гранати на Закарпатті — загинуло двоє людей
Швидка та поліція на місці виклику. Ілюстративне фото: УНІАН
Карина Приходько - Редактор

У селі Лалово Мукачівського району на Закарпатті в помешканні вибухнула граната. Внаслідок цього загинуло двоє людей, а за справу взялися правоохоронці.

Про це повідомили в поліції Закарпатської області у п'ятницю, 18 квітня. 

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Вибух гранати на Закарпатті 

Правоохоронці розповіли, що 17 квітня до поліції зателефонувала 46-річна жінка з сусіднього села Берегово. Вона розповіла, що в Лалово вона знайшла мертвими свого чоловіка та брата у помешканні останнього.

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Вибух гранати на Закарпатті
Поліція на місці вибуху. Фото: Нацполіція 

Поліцейські прибули на місце події та встановили, що чоловіки загинули внаслідок вибуху гранати. 45-річний мешканець Лалово та 46-річний житель Берегово разом розпивали спиртні напої. В одного із них була граната Ф-1 і він з необережності витягнув чеку. Після цього відбувся вибух. 

"Під час огляду місця події було виявлено важіль та кільце з чекою до підривника. Поліцейські також оглянули прилеглі території та опитали мешканців сусідніх будинків. Останні розповіли, що у ніч на 16 квітня чули гучний звук, схожий на вибух. Однак до поліції із даною інформацією ніхто не звертався", — йдеться у повідомленні. 

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, на Одещині чоловік хотів підірвати будинок гранатою. Він погрожував своїй сім'ї та тещі. 

Також ми повідомляли, що у Миколаєві військовий кинув гранату до ТЦК

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