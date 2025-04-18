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На Закарпатье в доме взорвалась граната — есть погибшие

18 апреля 2025 17:54
Карина Приходько - Редактор
Взрыв гранаты на Закарпатье — погибли два человека
Скорая и полиция на месте вызова. Иллюстративное фото: УНИАН
Карина Приходько - Редактор

В селе Лалово Мукачевского района на Закарпатье в доме взорвалась граната. В результате этого погибли два человека, а за дело взялись правоохранители.

Об этом сообщили в полиции Закарпатской области в пятницу, 18 апреля.

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Правоохранители рассказали, что 17 апреля в полицию позвонила 46-летняя женщина из соседнего села Берегово. Она рассказала, что в Лалово она нашла мертвыми своего мужа и брата в доме последнего.

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Полиция на месте взрыва. Фото: Нацполиция

Полицейские прибыли на место происшествия и установили, что мужчины погибли в результате взрыва гранаты. 45-летний житель Лалово и 46-летний житель Берегово вместе распивали спиртные напитки. У одного из них была граната Ф-1 и он по неосторожности вытащил чеку. После этого произошел взрыв.

"Во время осмотра места происшествия было обнаружено рычаг и кольцо с чекой к подрывнику. Полицейские также осмотрели прилегающие территории и опросили жителей соседних домов. Последние рассказали, что в ночь на 16 апреля слышали громкий звук, похожий на взрыв. Однако в полицию с данной информацией никто не обращался", — говорится в сообщении.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Одесской области мужчина хотел взорвать дом гранатой. Он угрожал своей семье и теще.

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