Взрыв гранаты на Закарпатье — погибли два человека

На Закарпатье в доме взорвалась граната — есть погибшие
В селе Лалово Мукачевского района на Закарпатье в доме взорвалась граната. В результате этого погибли два человека, а за дело взялись правоохранители.
Об этом сообщили в полиции Закарпатской области в пятницу, 18 апреля.
Взрыв гранаты на Закарпатье
Правоохранители рассказали, что 17 апреля в полицию позвонила 46-летняя женщина из соседнего села Берегово. Она рассказала, что в Лалово она нашла мертвыми своего мужа и брата в доме последнего.
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Полицейские прибыли на место происшествия и установили, что мужчины погибли в результате взрыва гранаты. 45-летний житель Лалово и 46-летний житель Берегово вместе распивали спиртные напитки. У одного из них была граната Ф-1 и он по неосторожности вытащил чеку. После этого произошел взрыв.
"Во время осмотра места происшествия было обнаружено рычаг и кольцо с чекой к подрывнику. Полицейские также осмотрели прилегающие территории и опросили жителей соседних домов. Последние рассказали, что в ночь на 16 апреля слышали громкий звук, похожий на взрыв. Однако в полицию с данной информацией никто не обращался", — говорится в сообщении.
Сейчас продолжается досудебное расследование.
Напомним, в Одесской области мужчина хотел взорвать дом гранатой. Он угрожал своей семье и теще.
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