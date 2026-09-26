Болельщики матча Венгрия — Украина напомнили миру об оккупированных Олешках

Перформанс с призывом спасти Олешки на матче Венгрия — Украина 25 сентября 2026 года. Фото: ua-football.com

В пятницу, 25 сентября, в Будапеште на "Пушкаш-Арене" состоялся матч сборных Венгрии и Украины. Во время игры украинские болельщики развернули на трибунах плакат с надписью Save Oleshki ("Спасите Олешки", — Ред.). Таким образом они напомнили миру о жителях оккупированного города в левобережной части Херсонской области.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Почему Олешки нуждаются в помощи

С февраля 2022 года Олешки оккупированы россиянами. За это время население города сократилось с 24 тысяч до всего двух тысяч человек. В населенном пункте сложилась гуманитарная катастрофа. Людям не хватает еды, воды и лекарств.

Дороги в Олешки заминировали россияне. Переговоры о гуманитарной эвакуации продолжаются уже несколько месяцев, но РФ не подтверждает, что обеспечит режим тишины на время проведения гуманитарной миссии. Международный комитет Красного Креста присоединится к эвакуации, когда Украина договорится с Россией о безопасном маршруте.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на "Европейскую правду" сообщал о реакции комиссара Совета Европы по правам человека на ситуацию в оккупированных Олешках. Майкл О'Флаэрти считает, что международное сообщество должно обратить внимание на страдания людей. Он подчеркнул, что необходимо немедленно прекратить огонь и организовать безопасную эвакуацию мирных жителей.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина писал, что в Олешках остаются менее двух тысяч человек. Местные жители гибнут — тела лежат посреди улиц, но никто их не хоронит. Покинуть оккупированный город гражданские не могут, потому что этому препятствуют российские военные.