Уболівальники матчу Угорщина — України нагадали світу про окуповані Олешки

Перформанс із закликом про порятунок Олешків на матчі Угорщина — Україна 25 вересня 2026 року. Фото: ua-football.com

У п'ятницю, 25 вересня, у Будапешті на "Пушкаш Арені" відбувся матч збірних Угорщини та України. Під час гри українські вболівальники розгорнули на трибунах плакат із написом Save Oleshki ("Врятуйте Олешки", — Ред.). У такий спосіб вони нагадали світу про жителів окупованого міста в лівобережній частині Херсонської області.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Чому Олешки потребують допомоги

Від лютого 2022 року Олешки окуповані росіянами. Упродовж цього часу населення міста скоротилося з 24 тисяч до лише двох тисяч людей. У населеному пункті виникла гуманітарна катастрофа. Людям бракує їжі, води та ліків.

Дороги до Олешків замінували росіяни. Переговори щодо гуманітарної евакуації тривають уже кілька місяців, але РФ не підтверджує, що забезпечить режим тиші на час проведення гуманітарної місії. Міжнародний комітет Червоного Хреста долучиться до евакуації, коли Україна домовиться з Росією про безпечний маршрут.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на "Європейську правду" повідомляв про реакцію комісара Ради Європи із прав людини на ситуацію в окупованих Олешках. Майкл О'Флаерті вважає, що міжнародна спільнота має звернути увагу на страждання людей. Він наголосив, що потрібно негайно припинити вогонь і організувати безпечне вивезення мирних жителів.

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Також Новини.LIVE з посиланням на начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна писав, що в Олешках залишаються менше двох тисяч людей. Місцеві жителі гинуть — тіла лежать посеред вулиць, але ніхто їх не ховає. Покинути окуповане місто цивільні не можуть, тому що цьому перешкоджають російські військові.