Главная Новости дня На Львовщине пятеро пограничников помогали убегать мужчинам

На Львовщине пятеро пограничников помогали убегать мужчинам

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 14:54
Масштабная операция Ухилянь — разоблачено более 270 незаконных схем
Задержание подозреваемых работников ГПСУ. Фото: ГПСУ

На Львовщине разоблачили пятерых пограничников пункта пропуска "Угринов". Они способствовали незаконному выезду мужчин за границу.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Читайте также:

Пограничники организовали взяточническую схему для выезда мужчин за границу

По данным следствия, с сентября 2024 года по январь 2025-го они позволили более 80 военнообязанным покинуть территорию Украины, не внося сведения о пересечении в базу данных.

null
Средства, которые изъяли у причастных к схеме. Фото: ГПСУ
null
Следственные действия. Фото: ГПСУ

Всем фигурантам уже объявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом. Досудебное расследование ведут следователи Главного следственного управления ГБР под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны.

null
Задержание подозреваемых. Фото: ГПСУ
null
Следственные действия с участием УВВБ и ОГПУ. Фото: ГПСУ

В Офисе Генпрокурора отмечают, что с начала сентября 2025 года продолжается масштабная операция "Ухилянт".

В ее рамках разоблачены многочисленные схемы незаконного снятия с воинского учета, фиктивного бронирования и организации переправки за границу. В целом речь идет уже о более 270 мужчинах, которые пытались избежать мобилизации.

Напомним, в Хмельницкой области будут судить бывшего работника прокуратуры, который оформил себе пенсионные выплаты.

Также недавно в Одесской области разоблачили пограничника, который организовывал побег для военнообязанных под видом продажи билетов на футбол.

СБУ ГБР коррупция уклонисты ГПСУ выезд за границу
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
