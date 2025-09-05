Масштабна операція Ухилянт — викрито понад 270 незаконних схем

Затримання підозрюваних працівників ДПСУ. Фото: ДПСУ

На Львівщині викрили п’ятьох прикордонників пункту пропуску "Угринів". Вони сприяли незаконному виїзду чоловіків за кордон.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

Реклама

Читайте також:

Прикордонники організували хабарницьку схему для виїзду чоловіків за кордон

За даними слідства, з вересня 2024 року по січень 2025-го вони дозволили понад 80 військовозобов’язаним залишити територію України, не вносячи відомості про перетин у базу даних.

Кошти, які вилучили у причетних до схеми. Фото: ДПСУ

Слідчі дії. Фото: ДПСУ

Усім фігурантам вже оголошено підозру у вчиненні злочинів, передбачених Кримінальним кодексом. Досудове розслідування ведуть слідчі Головного слідчого управління ДБР за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони.

Затримання підозрюваних. Фото: ДПСУ

Слідчі дії за участі УВВБ та ОГПУ. Фото: ДПСУ

В Офісі Генпрокурора зазначають, що з початку вересня 2025 року триває масштабна операція "Ухилянт".

У її межах викрито численні схеми незаконного зняття з військового обліку, фіктивного бронювання та організації переправлення за кордон. Загалом йдеться вже про понад 270 чоловіків, які намагалися уникнути мобілізації.

Нагадаємо, на Хмельниччині судитимуть колишнього працівника прокуратури, який оформив собі пенсійні виплати.

Також нещодавно в Одеській області викрили прикордонника, який організовував втечу для військовозобов'язаних під виглядом продажу квитків на футбол.