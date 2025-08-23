Видео
Главная Новости дня На Луганщине уничтожены солдаты РФ, виновные в зверствах в Буче

На Луганщине уничтожены солдаты РФ, виновные в зверствах в Буче

Ua ru
Дата публикации 23 августа 2025 14:45
На Луганщине уничтожены российские военные и техника — в ГУР показали видео
Момент взрыва в Луганской области. Фото: кадр из видео

В Луганской области прогремел взрыв, во время которого были уничтожены россияне. Именно эти оккупанты совершали преступления в Буче. Кроме того, поражена техника врага.

Видео опубликовало ГУР МО Украины на странице в Facebook в субботу, 23 августа.

Читайте также:

Видео уничтожения россиян на Луганщине

Взрыв прогремел 22 августа на территории временно оккупированного населенного пункта Калиново Алчевского района Луганской области. Детонация произошла во дворе одного из домов. Там находились шестеро россиян и военный транспорт врага.

"В 2022 году указанные российские оккупанты принимали непосредственное участие в совершении военных преступлений в городе Буча Киевской области. На Луганщине московиты выполняли функцию мобильной группы ПВО для прикрытия от воздушных атак обустроенной неподалеку от дома вражеской военно-ремонтной базы", — отмечают в ГУР.

В результате взрыва уничтожены:

  • два вражеских пикапа с пулеметами,
  • УАЗ "буханка", загруженная боекомплектом,
  • трех российских оккупантов.

"Еще двое захватчиков — тяжелые "300". ГУР МО Украины напоминает — за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Донецкой области украинские военные уничтожили российский пункт управления. Кроме того, поражен склад с боеприпасами.

Также мы рассказывали о том, дроны бригады "Гарт" уничтожили технику россиян. Противника атаковали на Южно-Слобожанском направлении.

российские войска взрыв ГУР війна гибель
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
