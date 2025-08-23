Відео
На Луганщині знищено солдат РФ, винних у звірствах у Бучі — відео

На Луганщині знищено солдат РФ, винних у звірствах у Бучі — відео

Ua ru
Дата публікації: 23 серпня 2025 14:45
На Луганщині знищено російських військових та техніку — в ГУР показали відео
Момент вибуху в Луганській області. Фото: кадр з відео

В Луганській області пролунав вибух, під час якого було знищено росіян. Саме ці окупанти коїли злочини в Бучі. Крім того, уражено техніку ворога.

Відео опублікувало ГУР МО України на сторінці у Facebook в суботу, 23 серпня.

Читайте також:

Відео знищення росіян на Луганщині

Вибух пролунав 22 серпня на території тимчасово окупованого населеного пункту Калинове Алчевського району Луганської області. Детонація відбулась на подвір'ї одного з будинків. Там перебували шестеро росіян та військовий транспорт ворога.

"У 2022 році вказані російські окупанти брали безпосередню участь у скоєнні воєнних злочинів у місті Буча Київської області. На Луганщині московити виконували функцію мобільної групи ППО для прикриття від повітряних атак облаштованої неподалік будинку ворожої військово-ремонтної бази", — зазначають в ГУР.

Внаслідок вибуху знищено:

  • два ворожі пікапи з кулеметами,
  • УАЗ "буханку", завантажену боєкомплектом,
  • трьох російських окупантів.

"Ще двоє загарбників ― важкі "300". ГУР МО України нагадує ― за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Донеччині українські військові знищили російський пункт управління. Крім того, уражено склад з боєприпасами.

Також ми розповідали про те, дрони бригади "Гарт" знищили техніку росіян. Противника атакували на Південно-Слобожанському напрямку. 

російські війська вибух ГУР війна загибель
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
