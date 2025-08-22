Бригада Гарт знищила техніку та позиції ворога на фронті

Підліт дрона до ворожої гармати. Фото: кадр з відеоо

Українські військові продовжують майстерно винищувати російську військову техніку на фронті. Розвідувально-ударні підрозділи операторів безпілотників бригади "Гарт" завдали серії точних ударів дронами по позиціях противника на Південно-Слобожанському напрямку.

Відеокадри опублікувала пресслужба ДПСУ.

Бригада "Гарт" ліквідувала кілька одиниць техніки росіян на фронті

За повідомленням підрозділу, в результаті операції було знищено гармату, міномет та великокаліберний кулемет ворога на його вогневих точках.

Додатково українські бійці вивели з ладу два автомобілі та елементи системи зв’язку й управління дронами російських військ.

