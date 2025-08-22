Бригада Гарт знищила техніку та позиції ворога на фронті

Дрони "Гарту" розбили гармату, міномет і кулемет росіян — відео
Українські військові продовжують майстерно винищувати російську військову техніку на фронті. Розвідувально-ударні підрозділи операторів безпілотників бригади "Гарт" завдали серії точних ударів дронами по позиціях противника на Південно-Слобожанському напрямку.
Відеокадри опублікувала пресслужба ДПСУ.
Бригада "Гарт" ліквідувала кілька одиниць техніки росіян на фронті
За повідомленням підрозділу, в результаті операції було знищено гармату, міномет та великокаліберний кулемет ворога на його вогневих точках.
Додатково українські бійці вивели з ладу два автомобілі та елементи системи зв’язку й управління дронами російських військ.
Нагадаємо, командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді заявив про успішну атаку на НПС у Брянській області Росії.
Також у ЗМІ показали далекобійний дрон українського виробництва FP-1.
Читайте Новини.LIVE!