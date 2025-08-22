Бригада Гарт уничтожила технику и позиции врага на фронте

Дроны "Гарта" разбили пушку, миномет и пулемет россиян — видео
Украинские военные продолжают мастерски уничтожать российскую военную технику на фронте. Разведывательно-ударные подразделения операторов беспилотников бригады "Гарт" нанесли серии точных ударов дронами по позициям противника на Южно-Слобожанском направлении.
Видеокадры опубликовала пресс-служба ГПСУ.
Бригада "Гарт" ликвидировала несколько единиц техники россиян на фронте
По сообщению подразделения, в результате операции были уничтожены пушка, миномет и крупнокалиберный пулемет врага на его огневых точках.
Дополнительно украинские бойцы вывели из строя два автомобиля и элементы системы связи и управления дронами российских войск.
Напомним, командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди заявил об успешной атаке на НПС в Брянской области России.
Также в СМИ показали дальнобойный дрон украинского производства FP-1.
