Главная Новости дня Дроны "Гарта" разбили пушку, миномет и пулемет россиян — видео

Дроны "Гарта" разбили пушку, миномет и пулемет россиян — видео

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 13:18
Бригада Гарт уничтожила технику и позиции врага на фронте
Подлет дрона к вражеской пушке. Фото: кадр из видеоо

Украинские военные продолжают мастерски уничтожать российскую военную технику на фронте. Разведывательно-ударные подразделения операторов беспилотников бригады "Гарт" нанесли серии точных ударов дронами по позициям противника на Южно-Слобожанском направлении.

Видеокадры опубликовала пресс-служба ГПСУ.

Бригада "Гарт" ликвидировала несколько единиц техники россиян на фронте

По сообщению подразделения, в результате операции были уничтожены пушка, миномет и крупнокалиберный пулемет врага на его огневых точках.

Дополнительно украинские бойцы вывели из строя два автомобиля и элементы системы связи и управления дронами российских войск.

Напомним, командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди заявил об успешной атаке на НПС в Брянской области России.

Также в СМИ показали дальнобойный дрон украинского производства FP-1.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
